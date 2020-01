Nintendo: arriveranno nuovi annunci durante tutto il 2020

Sono stati molti gli appassionati del mondo Nintendo ad aspettarsi un nuovo Direct a inizio anno, giusto per cominciare il 2020 con una nuova infornata di nuovi titoli da attendere tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Al momento però, la casa di Kyoto non ha ancora menzionato nessun Nintendo Direct previsto a breve, e a parte le trasmissioni tutte dedicate a Pokémon e a Super Smash Bros Ultimate delle scorse settimane sembra non esserci altro in programma da mostrare.

Nel caso in cui qualcuno fosse preoccupato per la mancata presenza di un Direct generale, Nintendo stessa ha voluto tranquillizzare tutti affermando tramite una nuova e-mail che nel corso di tutto il 2020 arriveranno nuovi annunci. Giusto ieri la compagnia giapponese ha pubblicato un’immagine riassuntiva di tutti i titoli che arriveranno durante i prossimi mesi, il tutto accompagnato da una dichiarazione che afferma: “Potete aspettarvi annunci durante tutto l’anno, quindi tenete gli occhi aperti per altri giochi che si uniranno a questa lista!”

Sebbene non sia stato ancora confermato nessun Nintendo Direct, probabilmente il primo appuntamento del 2020 con questo tipo di trasmissione potrebbe avvenire tra febbraio e marzo, tenendo conto che negli ultimi due anni il primo Direct è stato trasmesso proprio durante il mese di marzo.

Al momento Nintendo non ha proferito parola, e le uniche novità a cui abbiamo assistito si sono concentrate sul brand di Pokémon; con l’annuncio di due nuovi contenuti DLC, e con l’annuncio del prossimo combattente di Super Smash Bros Ultimate, Byleth di Fire Emble Three Houses. Entro quanto tempo ve lo aspettate il primo Nintendo Direct del 2020?