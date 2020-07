Nintendo Direct Mini a sopresa questo pomeriggio, ecco i dettagli

Finalmente ci siamo, Nintendo ha annunciato che oggi pomeriggio verrà trasmesso un nuovo Nintendo Direct Mini. Non è ancora il momento di assistere ad una corposa diretta pregna di nuovi annunci, ma stando a quanto dichiarato dalla compagnia giapponese, questo sarà solamente il primo di più appuntamenti che verranno proposti in questo periodo estivo. Se vi stavate preoccupando per questa lunga assenza di annunci da parte di Nintendo, questo pomeriggio ce ne saranno già di nuovi.

A svelare il tutto non sono stati insistenti leak o voci di corridoio, ma la stessa Nintendo ha annunciato il tutto a sorpresa con un post su Twitter. Il nuovo Nintendo Direct Mini verrà trasmesso questo pomeriggio a partire dalle ore 16:00 e avrà la durata di dieci minuti. Sappiamo già anche che questa occasione ci metterà difronte ad annunci di giochi già conosciuti provenienti da studi di terze parti.

Alle ore 16:00 di oggi trasmetteremo un #NintendoDirectMini: Partner Showcase, il primo di una serie che si concentrerà sui titoli dei nostri partner. Riveleremo nuovi dettagli su una piccola selezione di giochi per #NintendoSwitch già annunciati. pic.twitter.com/i74282qtID — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 20, 2020

Come è possibile leggere nel post pubblicato da Nintendo Italia: “Alle ore 16:00 di oggi trasmetteremo un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, il primo di una serie che si concentrerà sui titoli dei nostri partner. Riveleremo nuovi dettagli su una piccola selezione di giochi per Nintendo Switch già annunciati.” Non sappiamo ancora su quali titoli si concentrerà la trasmissione, ma di sicuro non vedremo nuovi annunci in questa occasione.

A quanto pare Nintendo è pronta per tornare a presentare i piani futuri per quanto riguarda le produzioni in arrivo su Nintendo Switch. Questo sarà il primo di una serie di appuntamenti che speriamo possano colmare il vuoto di annunci che c’è stato in questi ultimi mesi. Cosa vi aspettate da questo imminente Nintendo Direct Mini? C’è qualche gioco già annunciato per Switch che vorreste vedere più nel dettaglio questo pomeriggio?