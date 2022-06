Dopo le numerose conferenze trasmesse nelle scorse settimane, in molti invocavano a gran voce un appuntamento comunicativo targato Nintendo. Ebbene, la compagnia di Kyoto ha accontentato queste richieste annunciando solamente qualche ora fa un nuovo Nintendo Direct Mini. Come premesso dalla grande N, l’evento digitale a cui abbiamo assistito si sarebbe concentrato solo sulle esperienze sviluppate dagli studi di terze parti in arrivo su Nintendo Switch, ma vediamo nel concreto quali sono questi giochi in arrivo prossimamente.

Nintendo Direct Mini | tutti i giochi annunciati

Monster Hunter Rise Sunbreak

Il Nintendo Direct Mini si apre con un nuovo fantastico trailer di Monster Hunter Rise Sunbreak. La colossale espansione si mostra insieme a nuove fasi di gameplay, nuovi mostri e un filmato ricco di ambientazioni differenti.

NieR Automata

A cinque anni dal suo lancio originale, NieR Automata arriva anche su Nintendo Switch. Parliamo del recente capolavoro di Yoko Taro, nonché uno dei giochi migliori e più acclamati dell’ultima generazione videoludica. NieR Automata uscirà su Nintendo Switch il 6 ottobre 2022.

Lorerei and the Laser Eyes

Un po’ puzzle e un po’ investigativo. Si presenta così Lorelei and the Laser Eyes, il nuovo titolo pubblicato da Annapurna Games che ci permette di vivere un’avventura noir in una villa piena di segreti.

Megaman Battle Network Legacy Collection

Gli amanti del franchise di Megaman saranno felici di sapere che su Switch arriverà la collection completa dei titoli appartenenti al brand Battle Network. Si tratta di un grande ritorno di una saga che è nata su Game Boy Advance.

Pac Man World Re-PAC

Bandai Namco annuncia in modo inaspettato il remake di Pac Man World, un platform che ottenne una certa popolarità durante gli anni ’90.

Return to Monkey Island

A sorpresa Nintendo ci mostra per la prima volta in assoluto diversi scorci del nuovissimo Return to Monkey Island. Lo stile artistico è il grande protagonista di questo nuovo trailer, insieme all’iconica comicità della folle serie piratesca.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Dopo oltre un anno dal suo annuncio, l’accoppiata Mario + Rabbids torna a mostrarsi con un nuovo trailer ricco di gameplay. Inoltre viene anche confermata la data di uscita del titolo, il quale arriverà su Nintendo Switch il prossimo 20 ottobre.

Dragon Quest Treasures

Dragon Quest Treasures si presenta come uno spin-off dell’undicesimo capitolo principale della serie JRPG. In questo titolo Erik e sua sorella dovranno viaggiare per il mondo di gioco alla ricerca di tesori nascosti.

Persona su Nintendo Switch

Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable sono pronti a debuttare anche su Nintendo Switch, dando ai possessori della console ben tre capisaldi del genere JRPG.

Oltre a questi titoli, nel Direct sono stati mostrati brevemente anche i seguenti giochi:

Little Noah

Blanc

Super Bomberman R 2

Railgrade

RPG Time: The Legend of Wright

Live a Life

Doraemon Story of Season

Minecraft Legends

Disney Dreamlight Valley

Sonic Frontiers

Harvestella

Con l’annuncio dei Persona su Switch si è concluso anche questo Nintendo Direct Mini. Quali sono stati i giochi in arrivo su Nintendo Switch che hanno saputo entusiasmarvi di più?