Sono passate già un paio di settimane dal periodo in cui le varie compagnie videoludiche hanno svelato molte delle novità in arrivo. A mancare all’appello c’è ancora Nintendo, la quale non ha ancora annunciato alcun nuovo Direct per mostrarci quelle che saranno le esperienze videoludiche che arriveranno da adesso fino alla fine dell’anno. In attesa di scoprire se e quando ci sarà un nuovo Direct, la compagnia nipponica ha da poco annunciato l’arrivo di un grande cult della generazione Nintendo 64 nel servizio in abbonamento Nintendo Switch Online.

Parliamo di Pokémon Snap, uno dei titoli più particolari che uscirono su Nintendo 64. Il gioco arrivò sulla console casalinga Nintendo in un periodo di fuoco per il brand creato da Game Freak, dato che si trovava nel momento di massimo splendore su più campi, non solo in quello videoludico. A partire da oggi Pokémon Snap è stato aggiunto alla libreria di giochi disponibile per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online con Pass D’espansione.

L’annuncio è arrivato qualche istante fa tramite un post pubblicato su Twitter, dove Nintendo of America ha reso ufficiale l’arrivo di Pokémon Snap nel servizio in abbonamento. Si tratta di nu grande classico che può essere riscoperto anche oggi, così da conoscere il titolo che ha dato l’origine a quella che è una delle tante saghe spin off di Pokémon e che ci permette di scattare le foto ai nostri Pokémon preferiti in un safari completamente interattivo.

Tour Pokémon Island on the ZERO-ONE and snap pictures of Pokémon in their natural habitat in Pokémon Snap, now available on #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! #Nintendo64 pic.twitter.com/IVcYdX8bJd — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 24, 2022

Vi ricordiamo che per godere della libreria di giochi Nintendo 64 è necessario non solo fare l’abbonamento al servizio Nintendo Switch Online, ma dovrete acquistare separatamente anche il Pass d’Espansione. Proprio grazie a quest’ultimo pass sarete in grado di giocare non solo a questa più recente aggiunta a tema Pokémon, ma recuperare anche una valanga di capolavori e cult della console Nintendo di fine anni ’90.