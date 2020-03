Nintendo Switch: Borderlands, BioShock e XCOM in arrivo, ecco la data di uscita

Tramite il recente Nintendo Direct, 2K ha annunciato che vari suoi giochi arriveranno su Nintendo Switch a maggio 2020. Parliamo di BioShock The Collection, XCOM 2 Collection e Borderlands Legendary Collection. Melissa Bell, Seniro Vice President & Head of Global Marketing presso 2K ha affermato: “Siamo entusiasti di poter portare alcuni dei nostri più importanti franchise su Nintendo Switch.”

Ecco cosa conterranno i singoli giochi. BioShock The Collection includerà BioShock Remastered, il primo amatissimo capitolo, BioShock 2 Remastered, meno apprezzato ma pur sempre di alta qualità, e BioShock Infinite The Complete Edition, discusso nuovo capitolo della saga che ci allontana da Rapture. Ogni gioco include anche tutti i DLC e gli elementi aggiuntivi come “Imagining BioShock”. La versione fisica del gioco include una cartuccia che include le fasi iniziali di ogni gioco, ma buona parte di ogni capitolo, così come i contenuti aggiuntivi, devono essere scaricati.

XCOM 2 Collection include invece il gioco base XCOM 2, i quattro DLC già rilaciati, e l’espansione War of the Chosen che introduce grandi cambiamenti alla campagna. La versione fisica include una cartuccia, ma essa propone solo due missioni base: il resto deve essere scaricato. Il file totale non supererà i 24 GB.

Infine, abbiamo Borderlands Legendary Collection che include Borderlands Game of the Year Edition, Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequels. Ogni capitolo propone la coop locale per due giocatori in splitscreen, oltre alla cooperativa online per quattro giocatori. La versione fisica include il primo Borderlands, ma è richiesto comunque un download aggiuntivo. Borderlands 2 e The Pre-Sequel devono essere interamente scaricati per un peso totale di 35 GB.

Tutte e tre le proposte di 2K per Nintendo Switch sono già disponibili al pre-ordine. La data di uscita è il 29 maggio 2020. Diteci, cosa ne pensate di quanto proposte da 2K?