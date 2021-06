Giochi Nintendo | I migliori di Giugno 2021

Sono quasi 5 anni che Nintendo Switch è sul mercato, e la console ibrida è ancora uno dei successi commerciali più grandi e costanti della compagnia giapponese. In questi cinque anni, Nintendo ha supportato la propria console con tutta una serie di produzioni first party ma non solo. La ludoteca di Switch è ormai sconfinata, e ogni tipo di appassionato potrà trovarci dentro una o più esperienze perfette per i propri gusti.

Grazie agli originalissimi Joy-Con (a questo indirizzo trovate la nostra guida ai migliori controller per Switch), i vari giochi per la console propongono diversi stili e modalità, sia per giocatore singolo che in coop. Se siete fan di Nintendo, però, non potete assolutamente farvi scappare tutta la serie di giochi first party che racchiudono saghe storiche come quelle di Mario, i migliori giochi dedicati a Zelda o anche la più recente Splatoon.

Giochi Nintendo | I migliori

Super Mario

Non possiamo non cominciare questa guida all’acquisto dedicati ai migliori giochi Nintendo se non da Super Mario. Il baffuto idraulico italiano è una delle mascotte videoludiche più iconiche e riconosciute a livello mondiale, e anche su Nintendo Switch i giochi con protagonista Mario e tutti i suoi amici (e nemici) sono di varia natura. Si passa da Odyssey, il più recente titolo principale della saga, fino a cross-over improbabili come Mario + Rabbidsa Kingdom Battle più tutta una serie di titoli sportivi, il più classico ed intramontabile Mario Party e il creativo Mario Maker 2.

The Legend of Zelda

Non possiamo citare Mario senza menzionare anche The Legend of Zelda, la seconda delle saghe più popolari targate Nintendo. Il fantastico mondo fantasy di Link e compagni si apre anche su Switch con diversi titoli che strizzano l’occhio ai fan del brand storici e più giovani. C’è ovviamente The Legend of Zelda Breath of the Wild, l’iterazione più recente della saga, ma c’è anche spazio per grandi classici come il remake di The Legend of Zelda Link’s Awakening e la remastered di Skyward Sword in arrivo a breve e che potete già prenotare.

Splatoon

Splatoon è una delle IP più recenti di Nintendo, la quale mischia come sempre uno stile inconfondibile e delle idee di gameplay divertenti ed originali. Con gl’Inkling potete buttarvi nella mischia mollusca in frenetiche battaglie a chi imbratta di più la mappa di gioco e gli avversari. Con Splatoon 2, inoltre, sono state aggiunte una serie di novità, mappe, modalità di gioco e una storia da seguire in giocatore singola tutta da scoprire e ricca di tanta varierà, boss fight e sorprese. Infine, è possibile già prenotare la vostra copia di Splatoon 3, il nuovo capitolo della serie annunciato questo inverno ed in uscita nel 2022.

ARMS

Restando nelle IP Nintendo più recenti, è impossibile non citare Arms. Il folle e snodato picchiaduro in tre dimensioni è una vera e propria ventata d’aria fresca per il genere. Se non vederte l’ora di affrontare alcuni dei personaggi più strambi mai visti a colpi di pugni snodabili di vario tipo, questa può essere tranquillamente una delle IP più recenti di Nintendo a fare breccia nei vostri cuori, soprattutto anche grazie alla diversità e varietà di armi che potrete cambiare sui vostri guantoni ad ogni sfida in giocatore singolo o online contro altri giocatori da tutto il mondo.

Luigi’s Mansion 3

Anche il fratello di Mario ha ormai una sua avventura che, con Luigi’s Mansion 3 arriva ad una terza iterazione. A differenza di Mario, le scorribande del fratello hanno sempre luogo in lugubri magioni o spettrali hotel abitati da tantissimi spiriti di varia natura. In questo terzo capitolo della saga, Luigi dovrà caricarsi di tutto il suo coraggio per andare a a salvare i suoi amici in uno degli alberghi più strambi ed inquietanti che si siano mai visti all’interno del Regno dei Funghi.

Fire Emblem Three Houses

Il parco titoli Nintendo è davvero per tutti i gusti, e alle esperienze più tradizionali si va ad aggiungere anche la storica saga di Fire Emblem con il capitolo più recente Three Houses. Alle classiche dinamiche da strategico a turni, questo nuovo titolo sperimenta ancora di più con tutta una serie di meccaniche nuove per la serie. In primis, come protagonista di questa nuova avventura, avrete una serie di allievi da tenere d’occhio, addestrandoli nell’arte del combattimento ma non solo.

Animal Crossing New Horizons

Se adorate lo stile colorato e piacevole di Nintendo, ma allo stesso tempo preferite un gioco dai ritmi più blandi ed accoglienti, allora è Animal Crossing New Horizons quel titolo che fa per voi. Grazie ad uno dei titoli più di successo del 2020, potrete partire per una vacanza virtuale e costruire man mano e a vostro piacimento la vostra isola dei sogni. Il tutto facendo sempre nuove conoscenze e trovando amici sempre nuovi. Il titolo, infine, propone sempre nuovi aggiornamenti tematizzati con le stagioni e le festività annuali, all’interno dei quali potrete trovare una serie di nuovi oggetti e vestiti da aggiungere alla vostra casa/armadio.

Donkey Kong Counrty Tropical Freeze

Chiudiamo questa guida all’acquisto dedicata ai migliori giochi Nintendo, con un ennesima icona del videogioco. Con Donkey Kong Tropical Freeze torna il gorilla più amato dai fan Nintendo. In questa avventura nata su WiiU, ma trasportata e rimasterizzata anche su Nintendo Switch, potrete godere di un platform in 2.5D vecchia scuola. L’avanzamento nei livelli è solo una parte del divertimento, dato che, il completismo e la ricerca dei segreti sparsi per tutti i livelli sono parte fondamentale del divertimento.

