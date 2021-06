Nintendo Switch Pro: annuncio dietro l’angolo, per un rivenditore

I rumor su Nintendo Switch Pro sono in giro ormai da diversi mesi, ma solo settimana scorsa abbiamo avuto per un momento la certezza di trovarci ad un passo dal tanto atteso annuncio ufficiale della nuova console Nintendo. Al momento siamo ancora a bocca asciutta, ma gli innumerevoli rumor che si stanno susseguendo in questi giorni fanno pensare che manchi sempre meno per scoprire qualcosa di più concreto riguardo al nuovo modello della console ibrida della compagnia di Kyoto.

La nuova voce di corridoio arriva da Centro Leaks, uno degli account più attivi proprio sull’universo Nintendo. Con un nuovo post pubblicato su Twitter, il leaker ha voluto segnalare di aver ricevuto uno screenshot (che è stato verificato) proveniente dal sistema interno di un grande rivenditore, il quale mostra all’interno di un elenco che un nuovo hardware Nintendo Switch sarà messo online il 4 giugno intorno a mezzanotte.

Questo è tutto quel che al momento ha da dire il noto leaker. Non sappiamo se l’annuncio di Nintendo Switch Pro avverrà il 4 giugno o se sarà prima, e la data riportata dal rivenditore si riferisca all’apertura dei pre-order del nuovo modello di Switch, ma quel che è certo è che in questi giorni la situazione Switch Pro si sta surriscaldando e non poco. Se il tutto dovesse rivelarsi veritiero, avrebbe senso aspettarsi un annuncio da parte di Nintendo nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni.

We have received and verified a screenshot from a big retailer's internal system that shows a new Switch hardware-related listing will go live on June 4 (around midnight).

That's all we have for now, there's no other data / attributes in the listing right now. pic.twitter.com/fhEzNVORNn

— Centro LEAKS (@CentroLeaks) June 1, 2021