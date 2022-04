C’è stato un periodo in cui i rumor su Nintendo Switch Pro impazzavano in rete all’ordine del giorno. Fortunatamente le acque si sono ormai calmate, con Nintendo che sembra non essere ancora intenzionata a parlare in via ufficiale di quella che sarà la prossima console che sostituirà l’imponente Switch. A quanto pare, però, i ragazzi di Digital Foundry sono tornati a riaprire il vaso di Pandora, svelando un possibile indizio sull’esistenza di Switch Pro.

Il tutto è nato durante un recente episodio del consueto format DF Direct Weekly del canale YouTube di Digital Foundry, all’interno del quale diversi elementi fondamentali della redazione parlano delle novità più interessanti della settimana. A un certo punto i ragazzi di Digital Foundry hanno posto l’attenzione sul recente rinvio del sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, sottolineando come l’ultima clip proposta potrebbe nascondere un indizio su Nintendo Switch Pro.

Stando al parere dei redattori, il filmato pubblicato insieme alla notizia del rinvio del gioco appare strano se comparato alle capacità tecniche dell’attuale modello di Switch presente sul mercato. In particolare, la redazione pone l’accento su una serie di caratteristiche come l’anti-aliasing e sulla presenza di nuvole volumetriche; tutti elementi che spingerebbero troppo oltre il potenziale tecnico di Switch, lasciando pensare che il titolo possa davvero anticipare un possibile annuncio di Nintendo Switch Pro.

Ma è davvero credibile? Al momento è praticamente impossibile dare una risposta a questa domanda, ma Nintendo è stata molto chiara sul periodo di vita di Switch, sottolineando come la console dovrebbe rimanere il perno principale per la compagnia ancora per qualche anno. Si rimane comunque nel regno delle speculazioni quindi, e per questo vi consigliamo di prendere le analisi di Digital Foundry su Switch Pro con le dovute attenzioni.