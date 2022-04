Ve lo ricordate Wii Sports? Supponiamo di si vista la mole di pubblicità che passò sulle televisioni nostrane (come dimenticarsi quelle con Panariello) e le decine e decine di milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un successo incredibile, nonché estremamente meritato, che portò Wii Sports a essere il gioco più venduto su nintendo Wii.

Proprio per questo motivo era chiaro che, prima o poi, sarebbe arrivato anche Nintendo Switch Sports, la nuova iterazione del brand concepita per sfruttare le caratteristiche della console ibrida di Nintendo. L’idea dell’azienda di Kyoto è chiaramente quella di ripetere il successo del predecessore, cercando di attirare un nuovo pubblico e presentando l’estrema accessibilità che da sempre caratterizza le produzioni di Nintendo.

Un obiettivo, indubbiamente, non facile da raggiungere, considerando gli anni che sono passati dal predecessore, il cambio d’interessi dei giocatori e per il fatto che a Nintendo Switch Sports manca il punto di forza maggiore del precedente capitolo: essere inserito in bundle con la console di Nintendo.

Per cercare di capirne di più siamo stati invitati da Nintendo per provare in anteprima una versione praticamente finale del gioco, riuscendo a testare, in maniera completa, tutti e sei gli sport messi a disposizione. Dopo una discreta sudata, siamo finalmente pronti a raccontarvi un po’ delle qualità di questo Nintendo Switch Sports che, come da consuetudine, si dimostra divertente e appagante, perfetto per chi cerca una nuova esperienza da giocare, e rigiocare, in compagnia e con tutta la famiglia.

Benvenuti a Spocco Square!

Nintendo Switch Sports punta tanto sull’immediatezza, spingendo il giocatore a entrare quasi subito nel vivo del divertimento, a questo proposito Spocco Square funge da hub centrale per i sei sport presenti (Tennis, Chambara, Bowling, Pallavolo, Calcio, Badminton), permettendoci di decidere con quale cimentarci in maniera veloce e senza troppi fronzoli.

Come anticipato poc’anzi, abbiamo avuto la possibilità di provarli tutti, quindi cercheremo di essere chiari su cosa ci ha convinto e cosa no delle diverse attività. Partiamo col sottolineare che il motion dei Joy-Con rimane straordinariamente preciso in ogni sport, un dettaglio che va messo come premessa per aiutarvi a comprendere la qualità effettiva del prodotto. Quindi, non abbiate paura di delay, movimenti poco responsivi o qualsiasi altra “limitazione tecnologica” che possa rovinare l’esperienza di gioco.

Chiunque può approcciare qualsiasi tipo di mini-gioco presente a Spocco Square, questo perché l’attività fisica richiesta è minima e non necessita di particolari doti atletiche, insomma non siamo sicuramente ai livelli di Ring Fit, anche perché lo scopo del gioco è ben diverso. Questo non toglie che un po’ di sudore, soprattutto in determinati sport, sia inevitabile giocando a Nintendo Switch Sports ma è corretto precisare che il focus è completamente diverso rispetto a Ring Fit Adventures.

La nostra prova è iniziata con la Pallavolo, giocabile da uno fino a quattro giocatori in contemporanea. Lo sport è immediato, basta alzare le braccia per far muro o effettuare un’alzata di palla, il bagher si compie mettendo le braccia nella posizione naturale, per l’appunto, del bagher e la schiacciata effettuando l’opportuno movimento ad arco con il braccio. I movimenti sono talmente precisi e ben pensati, che più di una volta ci veniva letteralmente da saltare per la schiacciata o per il muro, proprio in virtù di questo dettaglio, è sempre opportuno tenere i Joy-Con legati con il laccetto per evitare spiacevoli inconvenienti.

Badminton (la novità di questa edizione) e Tennis funzionano in maniera molto simile, con la differenza che il primo può essere approcciato solo da due giocatori e il secondo fino a un massimo di quattro, con annesse le sfide a coppia. Ciò che ci ha stupito maggiormente di questi due sport è la possibilità di effettuare tiri a effetto con il movimento del polso, aumentando di molto la varietà nelle sfide e offrendo una profondità maggiore rispetto al precedente capitolo. Chiaramente la fisica tra volano e pallina è diversa, quindi spetterà a noi capire come sorprendere l’avversario.

Torna anche il Bowling, sport amatissimo in Wii Sports, che si dimostra come sempre intuitivo e soddisfacente. Anche in questo caso è possibile dare un effetto alla palla per provare a fare strike o, quantomeno, cercare di prendere il numero maggior di birilli al primo tentativo. Con il Joy-Con è possibile spostarsi per dirigere il lancio iniziale, mentre tenendo premuto il grilletto si potrà tenere la palla esattamente come se la stessimo afferrando nella realtà. In gruppo è divertentissimo, anche perché è possibile giocarci fino a ben sedici giocatori, e siamo certi diventerà uno dei “fan favorite” per le serate fra amici.

Se invece amate particolarmente “menare le mani” in maniera virtuale, la Chanbara è lo sport perfetto. In questa attività lo scopo è cercare di far cadere l’altro giocatore nella vasca ripiena d’acqua sotto la piattaforma, per farlo è necessario usare una delle diverse tipologie di spade presenti. Senza nulla togliere agli altri mini-giochi, questo è quello che ci ha divertito di più, perché le meccaniche di attacco e parata sono davvero ben fatte e i riflessi sono fondamentali per riuscire a prevalere, inoltre le tre tipologie di spade cambiano molto gli approcci durante la sfida. A conti fatti possiamo dire che sostituisce ben più che degnamente il pugilato presente nella precedente iterazione.

Abbiamo lasciato per ultimo il Calcio, giocabile in singolo o assieme ad un massimo di otto giocatori, con la possibilità di scegliere se svolgere una vera e propria partita oppure calciare solamente i rigori (con l’apposita fascia da legare intorno alla gamba). Lo dobbiamo ammettere, lo spirito di competizione che si crea quando si gioca a calcio persiste anche in un videogioco quale Nintendo Switch Sports, soprattutto perché il sistema di gioco è stato pensato dannatamente bene. Il Joy-Con ci permette di correre e scattare con gli appositi pulsanti, lasciando a specifici movimenti la possibilità di tirare a seconda della direzione che diamo con il polso. Il calcio è forse lo sport dove abbiamo trovato più difficoltà nella precisione, un po’ a causa nostra e un po’ perché crediamo che sia davvero complicato essere molto precisi sotto porta, tanto che le partite giocate sono finite tutte 1-0.

Vi abbiamo fatto la panoramica di ciò che abbiamo avuto modo di provare durante la nostra ora di sessione assieme a Nintendo Switch Sports e, bene o male, avrete capito che il colosso di Kyoto ha centrato il bersaglio, sia a livello di qualità sia dal punto di vista del divertimento. Se temete per l’esiguo numero di sport presenti, sappiate che il Golf è previsto come aggiornamento gratuito durante l’autunno 2022 e che al momento nulla esclude altre introduzioni nel corso del ciclo vitale del gioco, anche se supponiamo che tutto dipenderà dal successo che Nintendo Switch Sports otterrà.

C’è anche una grande parte di personalizzazione del nostro personaggio (o Mii), ma non c’è stato modo di vederla, sicuramente è una di quelle componenti che andremo ad analizzare in fase di recensione.

Tirando le Somme

Nintendo Switch Sports è il degno erede di Wii Sports, un vero e proprio mix di divertimento e benessere che stimola il gioco di squadra ed esalta le caratteristiche motion dei Joy-Con. La precisione di ogni movimento e la qualità delle meccaniche sportive dei sei sport presenti rendono questa nuova iterazione del brand una di quelle produzioni accessibili a tutti: dai bambini, alle persone un po’ più avanti con l’età. Non sappiamo se, dopo tutti questi anni, ci sia ancora interesse dopo tutti questi anni su videogiochi di questo tipo, ma visto l’incredibile successo del predecessore e l’ottimo riscontro con Ring Fit, Nintendo ha fatto più che bene a osare. Successo o non successo, Nintendo Switch Sports si presenta come un titolo immediato e divertente, che andrà però approfondito durante la fase di recensione.