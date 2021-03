Nintendo Switch Pro: DLSS, prezzo e schermo OLED a 720p confermati?

In questo periodo in rete stanno spopolando una serie di rumor riguardanti Nintendo Switch Pro. Ad aprire le danze qualche mese fa fu la redazione di Bloomberg, la quale pubblicando un lungo report aveva messo la pulce nell’orecchio dei giocatori facendo cominciare a credere dell’esistenze della nuova console Nintendo. Ora, a distanza di diverse settimane, Bloomberg torna con un nuovo report in cui emergono nuovi importanti dettagli su Switch Pro.

Stando a questi nuovi rumor, Nintendo Switch Pro dovrebbe uscire a fine 2021, andando a confermare gli scorsi rumor proposti sempre dalla redazione di Bloomberg. Si torna a parlare anche dello schermo della nuova console portatile, che secondo questo report sarà un OLED con risoluzione a 720p. Proprio la questione risoluzione sta facendo discutere molto gli appassionati, che se il tutto dovesse essere confermato ufficialmente andrebbero a storcere parecchio il naso.

Il report torna ancora sulle questioni tecniche della console, sottolineando come Nintendo Switch Pro avrà un DLSS, una CPU migliorata e una memoria interna espansa rispetto al modello base. Infine, il report di Bloomberg torna a parlare anche del prezzo, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 399,99 Dollari. La console, inoltre, dovrebbe debuttare con una pletora di nuovi giochi, molti dei quali ancora in sviluppo e non ancora noti.

New Switch would be:

-release later this year

-7-inch, 720p OLED screen

-DLSS equipped

-better CPU, more memory

-with a lot of games

-analysts tip as much as $399.99 price tag

source: multiple people familiar with the matter that we talked to.https://t.co/1lleqAFQBh

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) March 23, 2021