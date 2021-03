Nintendo Switch Pro e Zelda Breath of the Wild 2, data e prezzo papabile

Non sembrano placarsi in alcun modo le voci di corridoio relative a Nintendo Switch Pro. Le ultime due settimane sono state accompagnate da vari rumor che, contrapposti al silenzio da parte di Nintendo, stanno cominciando a mettere la pulce nell’orecchio dei giocatori. Ora, anche Bloomberg torna sulle questione, rilasciando nuove scottanti informazioni relative a quello che potrebbe essere il nuovo modello della console ibrida della compagnia di Kyoto.

Questi nuovi rumor arrivano da un nuovo report pubblicato sulle pagine di Bloomberg, che al momento è visibile solamente per tutti gli abbonati al sito. Tra i punti salienti si torna a parlare prepotentemente di Nintendo Switch Pro, con la redazione che sembra essere convinta del lancio della console entro fine anno: tra i mesi di settembre e dicembre 2021. Oltre a ciò, il nuovo report sottolinea come il nuovo modello di Switch si rivelerà essere più potente rispetto al modello base, posizionandosi a livelli prestazionali simili a PS4 Pro e Xbox One X.

Non è tutto, per la prima volta viene aggiunto al discorso anche il possibile prezzo di lancio di Nintendo Switch Pro che, sempre secondo Bloomberg, si rivelerà essere più alto del primo modello di circa il 20%. C’è spazio anche per quelle che sarà la possibile line up di giochi al lancio, che potrebbe rivelarsi molto simile a quanto accaduto con Switch base a marzo 2017. Il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild sarebbe il papabile gioco di lancio che andrebbe ad accompagnare Switch Pro per Bloomberg.

Nel report però si parla di una line up di giochi molto forte, che oltre al nuovo capitolo principale della saga di The Legend of Zelda potrebbe comprendere anche il tanto rumoreggiato Mario Kart 9. Come al solito, parlando di voci corridoio, vi consigliamo di prendere queste notizie con le dovute attenzioni, almeno fino al momento in cui Nintendo ufficializzi il tutto.