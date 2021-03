Nintendo Switch Pro potrebbe montare una nuova architettura Nvidia

Ormai i rumor riguardanti Nintendo Switch Pro stanno invadendo sempre di più gli spazi della rete. Dopo l’ennesimo report di Bloomberg, che è andato più a fondo sulla questione prezzo della console, finestra di lancio e tecnicismi vari, oggi le attenzioni sulla revisione dell’ibrida Nintendo sembrano portarci verso l’architettura che avrà questo nuovo, per il momento misterioso, hardware della compagnia di Kyoto.

Questa nuova voce di corridoio arriva direttamente dalla redazione di VideoCardz, la quale ha riportato sulle proprie pagine digitali alcune possibili grosse novità in arrivo con Nintendo Swicth Pro. Quel che viene dibattuto oggi riguarda nuovamente un aspetto tecnico della console giapponese che, a quanto pare, dovrebbe montare una nuova architettura NVIDIA chiamata Lovelace Ada. La conferma proviene da una leaker conosciuto come “Kopite7kimi”, che in passato aveva già predetto correttamente le specifiche di NVIDIA Ampere.

Da quel che ci viene raccontato da VideoCardz, l’architettura NVIDIA Ada Lovelace si andrebbe a porre come il passo successivo ad Ampere. Le previsioni, per il momento, parlano di un’architettura strettamente orientata al gaming, che potrebbe portare ulteriori aggiornamenti ai core Tensor e RT integrati nella GPU. Se il tutto dovesse trovare una conferma ufficiale, questa architettura andrebbe a sostituire l’attuale versione montata su Nintendo Switch, che utilizza un SoC Tegra X1 T214 con il nome in codice “Mariko”.

ada — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 24, 2021

Come al solito in questo periodo, nell’attesa di scoprire qualcosa di ufficiale riguardo Nintendo Switch Pro vi consigliamo di prendere tutte queste voci di corridoio con le dovute attenzioni. Di sicuro, tutti questi costanti rumor sembrano quasi portarci sulla strada che precede un annuncio da parte di Nintendo che, per il momento, non ha ancora mai menzionato alcun nuovo modello di Switch.