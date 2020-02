Nioh 2: Team Ninja parla della longevità del titolo, ecco quanto durerà

Nioh 2, il prossimo gioco sviluppato da Team Ninja, arriverà sul mercato tra poco più di un mese, e grazie ad un primo capitolo molto apprezzato gli appassionati nutrono molto interesse nel ritorno della serie. Negli ultimi giorni si è già parlato di alcune novità che il secondo capitolo di Nioh proporrà ai videogiocatori, come un combat system ampliato con l’aggiunta di abilità e forme Yokai, per non parlare di nuovi nemici e boss.

Una questione su cui ci si può interrogare è la longevità di Nioh 2, e a tal proposito si è pronunciato il produttore del gioco Fumihiko Yasuda, che in un’intervista con la redazione di GameSpot ha rivelato che il numero di missioni principali è più o meno lo stesso del primo capitolo mentre il numero totale di ore della produzione è un pò più difficile da definire con certezza.

“La longevità di Nioh 2 è quasi simile a quella del primo capitolo, ma quando abbiamo preso atto del tempo che hanno impiegato i giocatori a completare Nioh è stato naturale pensare che dipende tutto dal giocatore stesso; da quanto è bravo o da come gioca ecc. Quindi è difficile da dire, quando ho giocato il gioco lo scorso gennaio, mi ci sono volute 55 ore per completarlo” ha dichiarato Yasuda.

Le 55 ore segnalate da Yasuda sono sicuramente significative, ma bisogna tenere conto anche di ciò che offrirà il post game e i contenuti che verranno rilasciati dopo il lancio, come i tre DLC già confermati da Team Ninja. Vi soddisfa la potenziale longevità di Nioh 2?