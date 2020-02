PS5: i creatori di Nioh 2 vorrebbero sviluppare una nuova IP

Il prossimo 13 marzo verrà rilasciato per tutti i possessori di PlayStation 4 Nioh 2, attesissimo seguito del primo capitolo che noi abbiamo potuto testare in anteprima e potete leggere qui il nostro provato. Con il titolo ormai entrato in fase gold da diverse settimane Yosuke Hayashi si è fatto intervistare dai ragazzi di LegaNerd rivelando che stanno già pensando a PS5 e ad una nuova IP.

questo è quanto ha dichiarato Hayashi. “quando abbiamo lavorato al primo Nioh, lo abbiamo sviluppato su PlayStation 4, ed era nostro obiettivo quello di costruire una nuova proprietà intellettuale per la nuova console. E siamo contenti di pubblicare Nioh 2 sulla stessa console. Sappiamo bene che tra poco uscirà PS5 e saremmo molto felici di sviluppare una nuova IP anche per quella piattaforma“.

Come possiamo vedere l’obiettivo di Team Ninja è quello di portare una nuova proprietà intellettuale su PS5, non necessariamente un seguito di Nioh 2. Si tratta ovviamente ancora di una informazione un po’ vaga, senza ulteriori dettagli, ma chi è che non drizzerebbe le orecchie dopo una dichiarazione del genere? Del resto la qualità dei titoli creati dagli sviluppatori giapponesi è sempre stata di ottima fattura. Non ci resta quindi che aspettare per prima cosa l’annuncio della nuova console e poi scoprire qualche dettaglio in più riguardante questo gioco inedito.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate che il Team Ninja provi a far uscire fuori dal cilindro un genere mai trattato? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le informazioni riguardanti il Team Ninja e tutti gli altri sviluppatori.