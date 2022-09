Di mod per The Elder Scrolls V Skyrim ne abbiamo viste di tutti i colori nel corso di oltre dieci anni di vita del gioco. Oltre a mod che ne migliorano l’aspetto visivo, esistono lavori di modder che vanno fuori dal coro e propongono dei contenuti molto particolari. Uno dei più recenti aggiunge la possibilità di dormire nei letti coprendo il proprio personaggio con delle coperte, ma di recente c’è anche chi è riuscito a riesumare un vecchio bug eliminato da Bethesda proprio grazie a una mod.

Gli appassionati di The Elder Scrolls V Skyrim hanno documentato per anni la presenza di una serie di manichini presenti all’interno di alcune cripte di Tamriel. Sono state numerose le segnalazioni di un certo bug che permetteva a questi manichini di muoversi in modo alquanto creepy, sembrando quasi prendere vita all’improvviso respirando e muovendosi come se fossero esseri viventi reali.

A causa di questo bug molti appassionati hanno anche ingigantito i propri racconti trasformandoli quasi in miti, e adesso una nuova mod per Skyrim chiamata “Manakins Move” è riuscita in qualche modo a riportare in vita il bug da tempo cancellato da Bethesda. La mod ha trasformato in qualche modo gli NPC in alcuni dei manichini, i quali ora si possono muovere senza alcuna meta come se fossero NPC umani, ma questo accade per un breve periodo di tempo.

Quella di cui stiamo parlando è sicuramente una delle mod dagli effetti collaterali più strani che The Elder Scrolls V Skyrim abbia mai visto. Come al solito è sempre molto complicato capire cosa ci riserverà il futuro della community dei modder per il noto GDR targato Bethesda. Se però siete curiosi di capire di più di questa mod, e provare a rivivere uno dei bug più strani e misteriosi di Skyrim, potete trovare tutte le informazioni sulla pagina NexusMod a questo indirizzo.