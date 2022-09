Giusto qualche istante fa vi abbiamo parlato di una mod da sogno che permette di giocare a Marvel’s Spider-Man in prima persona. Le mod interessanti realizzate in questo periodo però non finiscono qua, e il protagonista questa volta è un peso massimo per quanto riguarda la scena delle mod su PC: The Elder Scrolls V Skyrim. Strano ma vero, la mod in questione si basa tutta sull’esperienza che si può vivere utilizzando i letti all’interno nel mondo fantasy del GDR targato Bethesda.

The Elder's Scrolls V: Skyrim

Questa particolare mod è stata realizzata dall’utente conosciuto in rete come ‘JaySerpa’, che è una specie di veterano delle mod di Skyrim. Già a partire dal nome “Use Those Blankets” questa mod risulta molto curiosa, e in breve implementa un modo più realistico di utilizzare i letti all’interno del mondo fantasy. La mod consente al personaggio controllato dal giocatori, ma non solo, di giacere comodamente in un letto con tanto di coperte per stare al calduccio anche nelle zone più glaciali.

Anche gli NPC usufruiscono di questa nuova comodità, dato che se li si becca ancora a letto saranno imbacuccati sotto le coperte o all’interno del proprio sacco a pelo. Il modder si dice molto soddisfatto di questa sua ennesima creazione, ma è ben conscio che l’aspetto grafico delle coperte implementate non è di alta qualità. Questo, però, non inficia sul risultato finale che risulta comunque molto interessante e soprattutto originale.

Ancora una volta i modder riescono a rendere l’infinito mondo di The Elder Scrolls V Skyrim ancora più reale e immersivo che mai. Sembra una cosa da poco, ma trovarsi un NPC a letto con tanto di coperte dà una sensazione nuova. Se siete interessati a provare questa mod, potete trovare informazioni e dettagli sull’installazione sulla pagina ufficiale della mod su NexusMod, e potete accedervi cliccando su questo indirizzo.