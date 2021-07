Nvidia GeForce NOW raggiunge un grande traguardo! Più di 1.000 giochi disponibili

Questo giovedì 15 luglio 2021 è l’occasione perfetta per Nvidia di annunciare il raggiungimento di un grande traguardo per il proprio servizio di gaming in cloud GeForce NOW. Con l’aggiunta di ben 13 nuovi giochi in arrivo, il servizio di cloud gaming di NVIDIA offrirà ai membri l’accesso immediato ad un totale di oltre 1.000 giochi per PC. Un numero di esperienze impressionante che coinvolge ogni tipologia di genere.

Il traguardo di 1.000 giochi all’interno di Nvidia GeForce NOW è stato reso possibile grazie alla collaborazione di oltre 300 partner d’eccezione. Un insieme dei migliori sviluppatori di videogiochi per PC tra cui Riot Games, Bungie, Paradox Interactive, Epic Games, Square Enix, Deep Silver e tanti altri. Questi sviluppatori hanno scelto GeForce NOW per lo streaming dei loro giochi, dimostrando di credere nella stessa filosofia di Nvidia.

Per un’avventura indimenticabile, i membri di GeForce NOW possono giocare a titoli come: The Witcher 3: Game of the Year Edition, ASTRONEER, o successi storici come Assassin’s Creed Odyssey e Crusader Kings III. Hanno la possibilità di giocare con gli amici a titoli popolari come Destiny 2, Valheim, OUTRIDERS, Rocket League e Counter-Strike: Global Offensive. Possono anche giocare a titoli con atmosfere spettrali con giochi come Dead by Daylight, Outlast, Phasmophobia, 7 Days to Die e Dying Light. Infine, i membri con abbonamento Priority e Founder possono vivere la migliore esperienza di gioco grazie a RTX ON in Control, Shadow of the Tomb Raider, o Cyberpunk 2077, per giochi con alta qualità cinematografica.

Ma non è finita qui, a questi titoli si vanno ad aggiungere questa serie di nuove uscite come: The Immortal Mayor, Lost at Sea, Obduction, Alchemist Adventure, Retro Machina, Space Colony: Steam Edition, Tained Grail: Conquest, Unity of Command II, Warframe, Wildermyth, X3: Albion Prelude, Ys: Memories of Celceta e Ys Origin.