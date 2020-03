One Piece Pirate Warriors 4: annunciato un nuovo personaggio

One Piece Pirate Warriors 4 verrà rilasciato il prossimo 27 marzo, nonostante questo, Bandai Namco continua a pubblicare nuovi trailer che ci presentano personaggi che si uniranno al roster del titolo musou targato Omega Force. Gli ultimi di questi sono stati i tre ammiragli Borsalino, Akainu ed Aokiji. In queste ore il publisher giapponese ha postato un filmato in cui ci mostra Cavendish in azione. Per chi segue il manga nato dalla mente di Eiichirō Oda conosce bene il bellissimo pirata.

Cavendish fa parte della prima divisione della flotta di Rufy, il cavaliere rievoca tutte le caratteristiche tipiche del classico principe azzurro ma possiede una caratteristica peculiare che lo rende a dir poco unico. Quando viene posseduto dalla sua seconda personalità, detta “Cavallo Bianco“, il suo volto cambia leggermente ottenendo un aspetto demoniaco. Gli sviluppatori ne sono al corrente ed hanno deciso di mostrarcelo in questo magnifico filmato che vi lasciamo qui di seguito.

Cavendish è l’ennesimo personaggio che si unisce all’ormai ampissimo roster di One Piece Pirate Warriors 4 e sicuramente farà felice tutti gli appassionati del pirata vista la sua abilità a dir poco unica. Il quarto capitolo della serie sembrerebbe essere un episodio ben fatto per tutti gli appassionati del genere e, con l’aggiunta di personaggi, potrebbe essere un titolo a dir poco rigiocabile.

One Piece: Pirate Warriors 4 uscirà il 26 marzo 2020 in oriente per PlayStation 4, Xbox one e Nintendo Switch mentre la versione occidentale dovrà aspettare il giorno dopo ed avrà una release anche su PC. Lo comprerete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.