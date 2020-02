One Piece Pirate Warriors 4: presentati altri tre personaggi

One Piece è indubbiamente una delle opere più in voga negli ultimi anni. Nato dalla penna di Eiichirō Oda nel lontano luglio 1997, ormai è conosciuto praticamente in tutto il mondo. Dato il successo planetario dell’opera, fu inevitabile che uscirono numerosi tie-in videoludici, molti di qualità poco sufficiente, ma alcuni riuscirono a ritagliarsi uno spazio nel cuore degli appassionati; uno su tutti la serie dei Pirate Warriors. Sviluppata dalla Omega Force, famosi per la serie dei Dinasty Warriors, e pubblicato da Bandai Namco, questo musou ci permette di affrontare le avventure di Luffy e compagni in maniera molto diretta potendone assaporare i più famosi combattimenti. In queste ore il canale ufficiale Yotube di Bandai Namco ha pubblicato tre trailer che mostrano l’aggiunta di altri tre combattenti in One Piece Pirate Warriors 4: Borsalino, Akainu ed Aokiji.

Non è mai semplice effettuare delle scelte quando si parla di personaggi selezionabili in un gioco tratto da un opera mastodontica come One Piece, ovviamente non si deve dimenticare di inserire le new entry ma è innegabile che per gli appassionati alcuni personaggi di vecchia data abbiano più di tutti avuto un riscontro di pubblico molto maggiore, sia se si parla di buoni o cattivi. Qui sotto potete ammirare il filmato di Borsalino, a questo indirizzo quello di Akainu ed infine a questo quello di Aokiji.

Come possiamo vedere L’ammiraglio “italiano” devasta i suoi avversari con il frutto di tipo Rogia, il Pika Pika. Kuzan, conosciuto come Aokiji, che sfrutta i poteri del Rogia Gelo Gelo ed infine, ma non per ultimo il nuovo Grand’Ammiraglio che ha la capacità di sfruttare i poteri del Magma Magma, uno dei più potenti dell’universo di One Piece.

Cosa ne pensate di queste tre aggiunte? Qual è il vostro personaggio preferito dell’opera?Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti One Piece Pirate Warriors 4 che ricordiamo uscire il 26 marzo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.