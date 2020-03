One Piece Pirate Warriors 4: rilasciato il trailer di Bartolomeo

Gli svilupatori di One Piece Pirate Warriors 4, titolo mousou di Omega Force in uscita il prossimo 27 Marzo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch , hanno presentato oggi il trailer di un nuovo personaggio. Bartolomeo si aggiunge, quindi, ai personaggi giocabili aumentando sicuramente la varietà dati i suoi poteri decisamente peculiari e che hanno assunto nel tempo una importanza non da poco per tutti quelli che hanno letto il manga o visto l’anime.

Questo personaggio è inizialmente apparso nella saga di Dressrosa come uno dei villain del torneo, ma ha saputo ritagliarsi una folta schiera di pubblico, date le sue eccentriche abilità ma anche grazie ad un suo carattere particolarmente divertente e spassoso, che a certi versi ricalca in parte gli appassionati del manga. Bartolomeo è uno dei fan più sfegatati della ciurma di Rufy e, assieme al già annunciato Cavendish, fa parte della grande flotta di Cappello di paglia. Ma bando agli indugi e gustatevi il trailer.

Come possiamo vedere è possibile usare tutti i suoi poteri, derivati dal frutto Bari Bari, che comprende l’uso di barriere che però non hanno solo valenza prettamente difensiva ma che possono essere plasmate in forme diversificate, così da poter essere utilizzate addirittura per attaccare. Oltretutto data la sua natura decisamente giocherellona, è possibile vedere come possa fare anche uso di bombe, in maniera forse assai festosa ma dal carattere diremmo più che esplosivo. One Piece Pirate Warriors 4, quindi sta proponendo una serie di combattenti che sicuramente aumenterà la rigiocabilità del titolo

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti dell’aggiunta di “Barto” in One Piece Pirate Warriors 4? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo firmato dai ragazzi di Omega Force.