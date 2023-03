Sembra una maledizione: nel corso della notte italiana, Capcom ha lanciato la demo di Resident Evil 4, anche su PC. Demo che però su Steam non funziona affatto e ha causato una serie di proteste da parte della community, e l’intera situazione fotografa perfettamente il terribile momento che stanno vivendo i giocatori PC.

Giusto pochi giorni fa, in un nostro video, il nostro managing editor Andrea Riviera faceva un appello importante, ovvero quello di far ritornare le versioni di prova dei videogiochi anche per PC. Eppure adesso neanche queste riescono a girare correttamente. Nel caso di Resident Evil 4, poi, la maggior parte dei giocatori non riesce neanche ad avviarla. Ci sono poi problemi con le schede video di Intel Arc, con drop di frame rate decisamente pesanti. E la comunicazione di Capcom non aiuta: in un post pubblicato sull’hub del gioco, infatti, il team di sviluppo del gioco afferma che questi problemi “dovrebbero essere risolti” quando il gioco sarà pubblicato, ovvero il 23 marzo 2023, ma con molta probabilità potrebbe non essere così.

Del problema dell’ottimizzazione dei giochi PC ne abbiamo parlato oramai in lungo e in largo, ma la verità è che siamo probabilmente solo all’inizio. A eccezione di casi rarissimi, come per esempio i giochi PlayStation, oramai la situazione sembra decisamente fuori controllo. I motivi dietro questa ottimizzazione scadente sono diversi, ma è chiaro che la maggior parte dei problemi arrivi soprattutto dal Giappone, dove probabilmente ci sono degli enormi problemi a livello di programmazione, che oramai ci trasciniamo da anni.

Nel caso di Resident Evil 4, la speranza è che tutti questi problemi possano essere risolti a breve. La sensazione, però, è che anche al lancio del gioco ci saranno. Chiaramente tutti noi vogliamo che questo scenario non si realizzi, ma sembra davvero irrealistico. Nel mentre fateci sapere se siete riusciti ad avviare la demo. In caso contrario il nostro consiglio è quello di scaricarla su console, in attesa ovviamente che i problemi siano risolti nel più breve tempo possibile.

