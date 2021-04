Oscar 2021: premiata anche Electronic Arts, momento storico!

Nel corso della nottata è andata in onda la premiazione degli Oscar 2021. Un appuntamento importantissimo per tutti gli amanti del grande cinema e che quest’anno ha interessato in qualche modo anche i videogiocatori. Anche se passato un po’ in sordina, all’interno dei candidati per portarsi a casa una delle iconiche statuette figurava un’esperienza che mischia il cinema e il medium videoludico, la quale ha poi trionfato nella sua categoria creando un momento a dir poco storico.

Parliamo di Colette, un documentario che ha vinto l’Oscar proprio nella categoria miglior documentario e che ha la particolarità di essere un’opera realizzata per il recente Medal of Honor Above & Beyond. Diretto da Anthony Giacchino e prodotto da Alice Doyard, Colette è stato anche coprodotto da Oculus Studios e Respawn Entertainment di Electronic Arts, andando di fatto a far celebrare alla compagnia americana il primo Oscar per una compagnia videoludica.

Colette è un documentario che racconta una storia ambientata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e nello specifico copre una parte di storia che parla della resistenza francese. Ripercorriamo i racconti di Colette Marin-Catherine, una donna che durante la sua gioventù ha preso parte alla resistenza francese. Questa esperienza da vivere in realtà virtuale ha saputo colpire molti, compresa l’Academy, tanto da riuscire ad aggiudicarsi il tanto ambito Oscar.

Una premiazione che risulta essere molto importante per un documentario che vuole raccontare una tematica molto forte in un modo così moderno, e che ha regalato a questa edizione degli Oscar 2021 un momento davvero memorabile e storico; soprattutto per Respawn Entertainment e Electronic Arts, con quest’ultima che diventa la prima compagnia videoludica a poter dire di aver contribuito alla vittoria di un Oscar.