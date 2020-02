Outriders: ecco quando verrà mostrato il gameplay del titolo cross gen

Nella serata di ieri, Square Enix e People Can Fly sono tornati a far parlare di Outriders con un nuovo trailer frenetico e ricco di azione. Ciò che ha attirato le attenzioni dei videogiocatori però, è il rinvio del titolo per approdare anche sulle console di prossima generazione, ma sembra che le novità riguardo al nuovo gioco dei creatori di Bulletsorm non siano finite qua. Una nuova diretta completamente incentrata sul gameplay del titolo cross gen è attesa a brevissimo.

La trasmissione si svolgerà sul canale Twitch ufficiale di Square Enix e prenderà il via domani 13 febbraio dalle ore 21:00 (orario italiano). A condurre lo streaming sarà Malik Forte e verrà accompagnato dal game director di Outriders Bartek Kmita e dallo sceneggiatore Joshua Rubin, che ci introdurranno più nel dettaglio sulle meccaniche del loro prossimo titolo.

Per quanto ne sappiamo in questo momento, Outriders sarà ambientato sul pianeta Enoch, dove l’umanità sta vivendo un forte periodo di crisi. Il giocatore dovrà vestire i panni del proprio Outrider iniziando ad indagare su uno strano segnale. Stando agli sviluppatori, il titolo proporrà un gameplay d’azione con componenti da GDR e sarà possibile giocare in cooperativa fino al raggiungimento di un massimo di 3 giocatori.

Dopo il trailer rilasciato nella scorsa serata sappiamo che Outriders arriverà nei negozi durante il prossimo periodo natalizio, e uscirà sulle piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC, diventando di fatto uno dei primi titoli cross generazionali. Siete curiosi di scoprire nel dettaglio che tipo di gameplay proporrà il nuovo gioco di People Can Fly?