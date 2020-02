Outriders: il nuovo gioco dei creatori di Bulletsorm uscirà anche su PS5 e Xbox Series X

Qualche istante fa Square Enix e People Can Fly hanno pubblicato un nuovo trailer di Outriders, lo sparatutto in terza persona sviluppato dagli ideatori di Bulletstorm e Gears of War Judgement. Il titolo si era già mostrato durante la conferenza Square dello scorso E3 2019, ma la novità più succosa ad emergere da questo nuovo filmato è l’arrivo del titolo anche sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.

Outriders doveva originariamente essere rilasciato su PlayStation 4, PC e Xbox One ad agosto di quest’anno, ma è stato rinviato nel periodo natalizio del 2020 per uscire in contemporanea anche sulle console next gen. C’è da dire che è curioso come dopo il rimando di Final Fantasy 7 Remake e Marvel’s Avengers, ora anche un altro titolo pubblicato da Square Enix abbia subito il rinvio.

I dettagli su Outriders sono ancora pochi in questo momento, ma stando alle dichiarazioni passate di People Can Fly sappiamo che il titolo sarà uno sparatutto a tema di fantascientifico con la coop fino a tre giocatori ambientato sul pianeta Enoch, dove l’umanità sta affrontando una gravissima crisi e si trova a un passo dall’estinzione. Il giocatore prenderà i panni del proprio Outrider e si dovrà districare nella trama del gioco che ha costruito People Can Fly.

Outriders arriverà quindi durante il prossimo periodo natalizio, e ora possiamo dire con certezza che il titolo dei creatori di Bulletstorm uscirà sulle piattaforma: Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Vi aspettavate che Outriders potesse essere rimandato per uscire anche sulle console di prossima generazione?