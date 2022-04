Dopo che Overwatch 2 era stato annunciato da Blizzard qualche anno fa, si erano presto perse le tracce del tanto atteso sequel. Ora, però, il colosso statunitense torna a mettere sotto i grandi riflettori quello che è senza dubbio uno dei titoli multiplayer più caldi di questo periodo. Se siete affamati del nuovo capitolo di Overwatch ci sono buone notizie, dato che Blizzard ha da poco annunciato l’arrivo imminente della Beta PvP.

Dopo aver presentato il nuovo eroe Sojourn qualche settimana fa, quest’oggi Blizzard ci da tutte le informazioni necessarie per testare Overwatch 2 tramite un’imminente Beta PvP. La beta in questione sarà giocabile a partire da oggi 26 aprile dai giocatori selezionati che inizieranno a ricevere gli inviti per partecipare alla Beta PvP, la quale sarà accessibile non prima delle ore 20:00 di questa sera, orario italiano.

Per iscriversi alla beta di Overwatch 2 basterà visitare la pagina dedicata a questo indirizzo. Accedendo al sito dedicato, inoltre, tutti gli interessati potranno scoprire molto altro su tutto quello che sarà incluso nella Beta PvP. Una volta iscritti, i giocatori selezionati riceveranno un’email di benvenuto dal team di Overwatch con le istruzioni su come ottenere accesso alla build. Questi inviti saranno spediti a partire dalle ore 20:00.

Overwatch 2

Questa prima beta si giocherà esclusivamente su PC, ma Blizzard ha già confermato che in futuro arriveranno altri test. Inoltre, viene confermato che chiunque non riceverà l’invito alla beta PvP potrà accedere comunque al test grazie al programma Twitch Drop per ottenere l’accesso alla Beta guardando specifici streamer selezionati 2 durante determinati periodi a tempo.