Dopo una lunga attesa, finalmente ci siamo: Blizzard ha infatti deciso di togliere i veli ad un nuovo personaggio di Overwatch 2. Il reveal è avvenuto con due trailer, uno dedicato alle origini e pubblicato nella giornata di ieri e successivamente con un breve filmato di gameplay, che ha svelato le caratteristiche principali del nuovo personaggio.

Overwatch 2

Andiamo con ordine: la nuova Eroina di Overwatch si chiama Vivian Chase, ma il suo pseudonimo utilizzato in battaglie è Sojourn. Di nazionalità canadese, Sojourn era un membro di Overwatch e partecipante dell’organizzazione Golden Age. Nata e cresciuta in Canada, è una ex militare delle Forze Speciali Canadesi e non sarà un membro di contorno del nuovo gioco di casa Blizzard: in Overwatch 2, infatti sarà al centro dell’intero plot.

Passiamo ora al gameplay. Come è possibile vedere dal trailer, disponibile subito qui in basso, l’Eroina di Overwatch 2 come prima scelta di fuoco possiede un fucile automatico, mentre invece come seconda scelta carica la sua arma per poi sparare una serie di proiettili in grado di infliggere danni. Sojourn è anche in grado di scivolare o saltare più in alto ed è equipaggiata con una granata che esplode e infligge danno anche ai nemici vicini. Come mossa Ultimate, invece, ricarica la sua arma per sparare una raffica di proiettili in grado di uccidere un nemico con un colpo.

Questo video sarà probabilmente l’ultimo prima della closed beta di Overwatch 2. Alcuni fortunati giocatori avranno la possibilità di provare la nuova iterazione dello shooter di Blizzard a partire dal 26 aprile 2022. Con molta probabilità, nel corso dei prossimi mesi la prova si estenderà anche ad altre piattaforme e a più giocatori. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.