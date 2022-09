L’arrivo sul mercato di Overwatch 2 si avvicina sempre di più, e per smorzare l’attesa Blizzard ha cominciato a far uscire una serie di nuovi contenuti su uno dei suoi imminenti titoli di punta. Nella serata di ieri è stato rilasciato quello che viene definito il trailer di lancio, grazie al quale abbiamo visto in azione eroi vecchi e nuovi insieme alle sei modalità di gioco che saranno presenti al lancio. Ma le novità sul free-to-play non si fermano qui, con Blizzard che ha svelato quello che potrebbe accadere nel futuro di questa produzione.

A parlarne è stato il vice presidente di Overwatch John Spector, il quale ha preso parte di recente a un’intervista con la redazione di Game Informer. In uno dei passaggi della chiacchierata, scopriamo che Blizzard ha preso in esame tutta una serie di idee più sperimentali per permettere a Overwatch 2 di generare diverse entrate e di espandersi a macchia d’olio anche verso chi non si è ancora mai avvicinato al brand.

Una di queste idee riguarda la realizzazione di molti crossover che permetteranno di aggiungere ad Overwatch personaggi e contenuti provenienti da altri brand famosi, esattamene quel che accade in Fortnite ormai da più anni. “Mi ritengo un grande nerd di anime. Penso che sia fantastico vedere Naruto in Fortnite. Non gioco nemmeno a Fortnite, ma è fantastico. E mentre guardiamo a Overwatch 2, realizzo che sono queste le cose che ci interessa esplorare. Se e quando lo faremo, uno dei nostri valori chiave sarà quello di introdurre i crossover in un modo che si adatti perfettamente al franchise di Overwatch”.

Questo è quanto ha dichiarato John Spector durante l’intervista, aprendo a un futuro pieno di possibilità per la saga Blizzard, anche se, a dirla tutta, per il momento l’idea dei crossover non sembra che sarà implementata al lancio o nei primi mesi successivi. Vi ricordiamo che Overwatch 2 uscirà il prossimo 4 ottobre sulle piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.