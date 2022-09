Blizzard nelle ultime ore ha rilasciato un nuovo trailer per presentare l’imminente arrivo di Overwatch 2. A pochi giorni dall’uscita ufficiale del titolo, infatti, gli sviluppatori presentano questa nuova edizione free to play come una vera e propria nuova era per il gioco. Gli elementi mostrati nei pochi minuti di video sono moltissimi e toccano parecchi aspetti del gioco che interesseranno sicuramente tutti i fan.

Nei quasi due minuti di trailer, infatti, possiamo vedere molti dei 35 eroi che saranno presenti nel gioco. Questi si dividono tra vecchi e nuovi e includono anche la tanto attesa Kiriko. Inoltre, Overwatch 2 avrà ben ventidue mappe giocabili, di cui possiamo ammirare alcuni scorci. Le città in cui sono ambientati questi scenari sono molteplici e, tra le tante, troviamo anche Roma, di cui possiamo apprezzare alcuni frammenti del Colosseo.

Il trailer, inoltre, fornisce un accenno alle modalità di gioco, che saranno sei e tutte differenti tra loro. Il video, purtroppo, non fornisce ulteriori indicazioni su quest’ultime e non scende nei dettagli di eroi e mappe. Tuttavia, dopo il recente addio di un tassello importante per lo studio come il designer Geoff Goodman, autore di molti di questi eroi, il trailer sembra comunque mostrare un ottimo potenziale. Overwatch 2, infatti, punta a essere un nuovo inizio per la serie, e offrirà contenuti per un lungo periodo.

Al termine del video, infatti, gli sviluppatori hanno inserito i dettagli del primo pacchetto di contenuti per il gioco. Il Watchpoint Pack è già disponibile all’acquisto, in attesa dell’uscita ufficiale di Overwatch 2 prevista per il 4 ottobre 2022. Il suo contenuto prevede il season pass per la prima stagione del gioco, dodici nuove skin suddivise tra leggendarie ed epiche, 2000 monete in valuta di gioco, e l’accesso immediato alla Legendary Edition. Si tratta sicuramente di una mole di contenuti generosa per questo primo pacchetto aggiuntivo.