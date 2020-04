Overwatch League, delusioni nella nona settimana di competizione

Continua l’avventura della Overwatch League completamente in versione online. Conclusasi ieri la nona settimana di competizione, che ha saputo regalare ancora una volta grandi emozioni, accompagnate però anche da un pò di delusione da parte di alcuni team che non sono riusciti a brillare. I Dallas Fuel ad esempio, riescono a tornare in competizione dopo la prima settimana, ma portano a casa due sconfitte che li vedono poi sprofondare in ultima posizione.

Grandi cambiamenti anche per le formazioni degli altri team, che cambiano i loro giocatori per cercare di colmare il divario tra america e cina, che ricordiamo sembra incolmabile dal momento che le due nazioni, sembrano giocare Overwatch in maniera completamente diversa. Il primo scontro è stato tra i Toronto Defiant e Washington Justice, la partita è poi finita con il 3 a 1 a favore dei primi, è riuscita però a regalare un pò di spettacolo, specialmente in alcuni frangenti.

La seconda partita ha visto scendere in campo i Dallas Fuel, che come raccontato all’inizio, hanno saputo dare spettacolo in negativo andando a prendere un’altra sconfitta contro i Los Angeles Gladiators. I Dallas hanno mancato di incisività e non sono mai riusciti a portare a termine un obiettivo senza essere bloccati dai Gladiators, che hanno sfruttato l’indecisione dei loro avversari a loro vantaggio. All’interno dei match cinesi invece, non ci sono state grosse sorprese: gli Shangai Dragons riescono a portare a casa una un’altra vittoria contro gli Hangzhou Spark, schiacciandoli con un sonoro 3 a 0.

Più combattuta invece è stata la partita tra Chengdu Hunters e Guangzhou Charge, che ha visto la vittoria dei secondi per 3 a 2 riuscendo a portare a casa una partita giocata in modo molto bilanciato. Ecco infine i risultati completi dell’ultima settimana di questa Overwatch League:

Toronto Defiant – Washington Justice: 3-1

Los Angeles Gladiators – Dallas Fuel: 3-0

San Francisco Shock – Los Angeles Valiant: 3-1

Shanghai Dragons – Hangzhou Spark: 3-0

Guangzhou Charge – Chengdu Hunters: 3-2