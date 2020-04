MotoGP 20: il nuovo trailer mostra la modalità Carriera Manageriale

Nella giornata di oggi, il team italiano Milestone ha rilasciato un nuovo trailer di MotoGP 20 tutto incentrato sulle caratteristiche principali nuova modalità Carriera Manageriale. La nuova iterazione del gioco di corse a due ruote metterà i giocatori nei panni di un motociclista, ma questa volta l’esperienza di gioco coinvolgerà diverse sezioni di gioco che lo porteranno sia dentro che fuori dalla pista.

Oltre a questo, i giocatori dovranno vedersela con le figure dei manager, con le quali si troveranno a valutare tutte le offerte che riceveranno dalle squadre motociclistiche ufficiali e da quelle personalizzate create dal dal giocatore. Oltre ai team, sarà possibile usufruire anche di un sistema di personalizzazione che comprenderà diversi aspetti del proprio pilota come: il casco, il numero, gli adesivi degli sponsor e la livrea della propria moto.

Infine, Milestone ha annunciato tramite un comunicato stampa alcune delle nuove funzionalità che supporteranno il gioco anche dopo il lancio. Questi contenuti andranno ad espandere ulteriormente il gameplay della modalità Carriera Manageriale. Al momento il team di sviluppo milanese non ha voluto sbilanciarsi oltre, dichiarando che nuove informazioni più dettagliate arriveranno presto.

Vi ricordiamo che MotoGP 20 uscirà il prossimo 23 aprile per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e PC (via Steam). Cosa ve ne pare di ciò che è stato mostrato fino a questo momento della nuovo videogioco ufficiale della MotoGP? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.