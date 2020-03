Overwatch: il prossimo Eroe è Echo

Finalmente è uscito il video che ufficializza l’arrivo di Echo sul futuristico pianeta Terra targato Activision Blizzard! Overwatch ci presenta il suo 32esimo campione con un brevissimo video da un minuto e mezzo. Non sappiamo ancora molto sul ruolo del campione, della campionessa a dirla tutta, ma ciò di cui siamo venuti a conoscenza è comunque interessante.

Parliamo di lore e background. Protagonista della sequenza è la dottoressa Mina Liao, una scienziata Overwatch nonchè creatrice di Echo. Liao è colei che ha aiutato a creare Omincs con lo scopo di rendere il mondo un posto migliore. Non si capisce cosa succede esattamente alla dottoressa Liao ma vediamo che Soldato: 76 le dà il benvenuto del team. Sappiamo anche che Echo è ben consapevole del suo ruolo e ribadisce che la sua missione è quella di portare pace e serenità al mondo intero.

I PC player di Overwatch possono aspettarsi di vedere il debutto di Echo sul PTR già dal 19 Marzo 2020, dopodichè state pur certi che la nuova eroina troverà la sua strada anche per le altre piattaforme. Se volete sapere di più su Echo, il “Reunion short” del Blizzcon 2018 è un buon inizio. Nonostante si ponga l’attenzione sulla storia tra McCree e Ashe, Echo ha un importante cameo proprio alla fine del video. Per essere più specifici, vediamo una sua interazione tra lei e McCree che allude alla sua personalità e capiamo che è rimasta disattivata per un po’ di tempo.

Overwatch è disponibile per tutte le piattaforme: Ps4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch; proprio per la grande popolarità del gioco, Activision Blizzard sa sviluppando il suo seguito con l’aggiunta di elementi PVE e single player, una goduria per chi, come noi, è fan dell’hero-fps per eccellenza. Are you Ready?