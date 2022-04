Tra sequel molto attesi e nuove IP in dirittura d’arrivo, secondo David Jaffe (papà di God of War) è in arrivo un nuovo, incredibile remake. Jaffe, che da game designer si è reinventato content creator su YouTube, ha comunque mantenuto i contatti nell’industria, grazie ai quali fornisce alcune informazioni al pubblico, anche se molto criptiche. Come nel caso odierno, dove l’ex game designer e director ha parlato di un nuovo remake in lavorazione.

Metal Gear Solid 4 (2008)

“Non svelerò mai i reveal degli sviluppatori. Fa schifo. Ma santa miseria, è una battaglia non dire nulla. Quindi, concedetemelo: ho appena sentito un rumor fantastico in merito ad un remake di un gioco e ho solo voglia di dirlo a tutti”, le parole contenute nel cinguettio lanciato nelle scorse ore da Jaffe. Il creatore di God of War non ha però voluto aggiungere ulteriori dettagli, ma si è detto sicuro al 99% che questo rumor o questa voce di corridoio sia vera. A questo punto tutte le ipotesi sono sul tavolo, sì, anche quelle che coinvolgono appunto Metal Gear Solid e Silent Hill.

Di cosa stia parlando al momento David Jaffe è assolutamente complicato. Non avendo divulgato nessun tipo di dettaglio, neanche con qualche emoji, può davvero essere tutto come può essere nulla. Al momento non ci sono voci di un vero e proprio remake, al di là dei desideri dei fan, che molto spesso vorrebbero vedere rifacimenti di titoli storici appunto come Metal Gear Solid e Silent Hill. Sogni, fantasie, spesso fanta mercato applicato ai videogiochi (e chissà che lui stesso non si stesse riferendo proprio a uno di questi due giochi) ma è anche vero che si diceva lo stesso di tantissimi altri progetti, come ad esempio il remake di Demon’s Souls di Bluepoint Games.

I will never spoil developer reveals. It sucks;it's mean. But fucking JESUS it's like a fucking BATTLE to say nothing at all! So just allow me to say:I just heard a fantastic rumor (99% sure of it) about a remake of a game and fuck-I wanna tell everyone!!! But I won't:/. — DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) April 8, 2022

Le parole di Jaffe rendono comunque decisamente più interessante l’intera estate. Con la cancellazione dell’E3 2022, gi eventi estivi di publisher e sviluppatori si terranno comunque, in qualsiasi forma. E chissà che il remake di cui sta parlando l’ex sviluppatore non possa essere annunciato proprio tra qualche mese. La speranza, d’altronde, è l’ultima a morire.