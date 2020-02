PES 2020: Data Pack 4.0 gratis disponibile, introdotti tanti miglioramenti

È finalmente disponibile in formato completamente gratuito il Data Pack 4.0 di eFootball PES 2020 per le versioni PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Questo nuovo contenuto introduce varie migliorie per campionati, divise, scarpini, palloni, giocatori e volti, senza dimenticare cambiamenti al gameplay richiesti dai fan. Vediamo tutti i dettagli in ordine.

Per iniziare, il Data Pack 4.0 di eFootball PES 2020 include migliorie a 50 giocatori, tra i quali sono inclusi Erling Haaland, Dean Henderson e Wesley Moraes e di campioni affermati come Wayne Rooney e Zlatan Ibrahimović. Include anche nuovi contenuti aggiornati del Campeonato Brasileiro Série A e della TOYOTA Thai League, così come le nuove divise di gioco aggiornate del Campionato Brasiliano.

Nella modalità myClub ci saranno inoltre nuovi Giocatori Leggenda, disponibili entro le prossime due settimane:

Andrea Pirlo

Giuseppe Bergomi

Iván Córdoba

Gareth Barry

Shay Given

Jan Koller

Rafael van der Vaart

Robbie Keane

L’update di eFootball PES 2020 propone anche gli scarpini e i palloni ufficiali della Ligue 1 Conforama e della 3F Superliga per un totale di 15 nuovi scarpini da calcio di adidas (Copa 20+ Mutator Pack, Nemeziz 20+ Mutator Pack, Predator 20+ Mutator Pack, X 19+ Mutator Pack), Nike (MERCURIAL SUPERFLY VII RED/BLACK, MERCURIAL SUPERFLY VII MULTI, PHANTOM VENOM, PHANTOM VSN 2, TIEMPO LEGEND VIII), New Balance (FURON v6, TEKELA v2), PUMA (Future 5.1 NETFIT, Puma ONE 20.1) e Umbro (MEDUSAE 3, VELOCITA 5), tutti riprodotti fedelmente rispetto alle controparti reali.

A questo si aggiungono anche le divise da gioco esclusive dei Pacchetti Squadre Partner precedentemente rilasciati a dicembre. I pacchetti sono a pagamento, su ogni piattaforma, al prezzo di 4.99 euro.