Platinum Games apre un nuovo studio a Tokyo

Nella giornata di ieri Platinum Games ha annunciato il secondo dei quattro nuovi progetti che aveva promesso di svelare a inizio anno. Dopo il ritorno di The Wonderful 101 con una remastered, Hideki Kamiya ha presentato Project G.G., una nuova IP che si va a configurare come parte della trilogia supereroistica iniziata con Viewtiful Joe nel 2003. Inoltre, dato che lo studio giapponese sta lavorando a molteplici progetti, è stato annunciata anche l’apertura di un nuovo studio che avrà sede a Tokyo.

In un’intervista rilasciata alla redazione di Famitsu, uno dei co-fondatori del team Atsushi Inaba ha confermato che l’azienda si sta espandendo, e un nuovo studio di 100 persone è stato aperto a Tokyo. Il primo compito di questo nuovo team di sarà quello di lavorare proprio allo sviluppo di Project GG.

I piani futuri di Platinum Games stanno diventando sempre più ambiziosi, con altri due titoli al momento ancora sconosciuti che verranno presto svelati al mondo intero. Oltre a questo, non dimentichiamoci dei progetti già annunciati come Babylon’s Fall in collaborazione con Square Enix, e dell’attesissimo Bayonetta 3 per Nintendo Switch.

Di certo lo studio capitanato da Kamiya e Inaba non starà con le mani in mano, ma oltre a questi annunci Platinum ha anche tenuto a rivelare la data di uscita della remastered di The Wonderful 101. Cosa vi aspettate dal futuro di Platinum Games dopo tutto ciò che sta annunciando di nuovo in questo periodo? fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.