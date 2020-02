The Wonderful 101: annunciata la data di uscita

The Wonderful 101 è un videogioco action adventure rilasciato in esclusiva per Wii U. Il titolo fu diretto da Hideki Kamiya e prodotto da Atsushi Inaba, che già lavorarono assieme a titoli come Viewtiful Joe e Okami. Il gioco fu distribuito nel lontano 2013 e ricevette un discreto successo sia dal pubblico sia dalla critica internazionale. Ora grazie alla corposa campagna kickstarter il titolo tornerà completamente rimasterizzato per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC. Proprio questi minuti attraverso un piccolo filmato rilasciato sul canale youtube di Platinum Games sappiamo che il titolo verrà rilasciato in Nord America il 19 maggio ed in Europa il 22.

The Wonderful 101 costerà 44,99€ ed è ora disponibile presso tutti i rivenditori. La campagna Kickstarter, inutile negarlo, è stato un completo successo raggiungendo diversi traguardi importanti. Il titolo sarà disponibile in lingue inglese e giapponese e sarà sottotitolato in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. Qui di seguito vi mostriamo il breve trailer citato poco fa.

The Wonderful 101

In un messaggio, Hideki Kamiya ha ringraziato tutti i fan per aver supportato il progetto dopo il suo fallimento commerciale su Wii U, probabilmente complice la scarsa popolarità della console, il gioco di Platinum Games si era fermato, solo per citare un esempio, al 22esimo posto della classifica inglese dei titoli più venduti in quel periodo. Kamiya ha aggiunto inoltre quanto segue: “Questo gioco non è solo un porting. Abbiamo ottimizzato i controlli per ogni nuova piattaforma e apportato diverse regolazioni che dovrebbero rendere più semplice la comprensione e la riproduzione. Inoltre, abbiamo migliorato la qualità delle immagini ed i frame rate per adattarsi all’hardware moderno. Nel complesso, direi The Wonderful 101: Remastered è l’edizione definitiva del gioco!“.

