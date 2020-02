Platinum Games: apparso in rete un nuovo sito web misterioso

Settimana scorsa Platinum Games si era già fatta sentire tramite un tweet in cui veniva citato dopo tanto tempo The Wonderful 101, facendo pensare a una possibile riedizione del titolo per Nintendo Switch. Quello che è accaduto oggi invece ha ancora più del misterioso, dato che è apparso in rete senza alcun preavviso un nuovo sito web con pochissime e attualmente criptiche informazioni.

Raggiungendo l’indirizzo, ci si troverà davanti a un “4” bianco in uno sfondo grigio scuro. Attendendo qualche secondo sul sito web si potrà notare poi come ci siano delle sporadiche animazioni, ma al momento nulla di ciò che accade sembra essere palesemente riconducibile a un qualcosa di specifico, ma soltanto molti riferimenti alla sigla “Platinum4”.

Molti utenti stanno già setacciando il sito in cerca di possibili indizi più chiari, ma anche analizzando il codice sorgente del sito non appaiono ulteriori dettagli. Mentre altri appassionati si stanno domandando a quale tipo di annuncio sta facendo da preludio questo sito. Alcuni vedono nel 4 una data, quella del prossimo 4 febbraio, altri azzardano a un possibile Drakengard 4, mentre altri ancora volando più lontano ancora pensando a un Bayonetta 4, magari in sviluppo insieme al terzo capitolo.

Non c’è ancora nessuna informazione aggiuntiva sul sito apparso questa mattina, e Platinum Games non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale su quel che potrebbe essere annunciato prossimamente. Cosa vi aspettate da Platinum Games? Pensate che verrà annunciato un sequel o un nuova IP?