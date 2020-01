The Wonderful 101: Platinum Games stuzzica i fan con un tweet

Platinum Games è una delle case di sviluppo più amate degli ultimi anni. Fu fondata nel lontano 2006 da Shinji Mikami, Atsushi Inaba e Hideki Kamiya e, nonostante diversi inciampi dovuti a titoli mediocri o peggio ancora cancellati, sta vivendo tutt’oggi un periodo più che buono. L’ultimo gioco prodotto dalla casa nipponica è stato Astral Chain, ottima IP in esclusiva per Nintendo Switch uscita l’anno scorso. Sebbene siano al lavoro su Bayonetta 3 (sempre in uscita per Switch) e Babylon’s Fall, il team in queste ore ha mostrato una foto su Twitter di Kamiya che potrebbe stuzzicare tutti gli appassionati di The Wonderful 101.

La foto in questione chiede al pubblico chi stia facendo “photobombing” a Kamiya. Tutto completamente casuale e fuori contesto, o forse no. Se si guarda più da vicino lo schermo del PC, possiamo notare l’orario che segna 1:01 e la data del 10.1. Ciò ha fatto impazzire gli utenti, i quali hanno speculato all’arrivo di un nuovo capitolo della saga di Wonderful 101 (appunto). Qui di seguito vi lasciamo il tweet ufficiale così potete vedere da voi.

Scenes from the PG office! Who's that photobombing Hideki Kamiya? pic.twitter.com/D70oalUTKo — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) January 31, 2020

The Wonderful 101

Se non bastasse The Wonderful 101 è di fatto l’ultimo gioco al quale il maestro Kamiya ha lavorato come director. Per chi non lo sapesse il titolo è un gioco d’azione in esclusiva per Wii U nel quale i giocatori controllano un’orda di supereroi. Sappiamo bene infine che gran parte del catalogo è finito successivamente su Nintendo Switch e il direttore stesso si è sempre detto interessato a lavorare a una trasposizione sulla console ibrida. Che sia la volta buona? Come sempre vi invitiamo a prendere tutto questo con le dovute pinze, visto e considerando che non c’è ancora nulla di ufficiale.

Sperate anche voi di rivedere Wonderful 101? Preferite una remastered o un gioco totalmente nuovo? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per ulteriori informazioni a riguardo.