Nel corso degli ultimi anni PlayStation ha cominciato a puntare sempre di più su tutta una serie di iniziative legate alla fotografia virtuale. Questo fenomeno artistico ha avuto il suo boom a metà della generazione PS4 e sempre più appassionati si sono incuriositi nell’utilizzare la photo mode, una modalità che nel corso degli anni è diventata sempre più presente e fondamentale all’interno delle esclusive first party PS4 e PS5.

Foto Playstation

Per dare sempre più visibilità a tutte le fantastiche foto virtuali dei videogiocatori, PlayStation ha deciso di lanciare una nuova iniziativa tutta italiana per un certo periodo di tempo limitato. Parliamo della The Gamers Gallery, una vera e propria galleria virtuale dove chiunque potrà pubblicare e interagire con tutte le foto che verranno esposte in questa galleria da altri videogiocatori appassionati della fotografia virtuale.

Nell’ottica di coinvolgere la community e di dare a tutti la possibilità di mostrare le proprie abilità creative, Sony Interactive Entertainment Italia ha creato una sezione ad hoc nel sito PlayStation Gamer Board. Questa iniziativa sarà attiva fino al prossimo 13 agosto, e all’interno di questo sito gli utenti potranno caricare immagini in game o opere di fan-art dedicati ai titoli disponibili sulle console PS4 o PS5.

A partire da oggi, quindi gli utenti PlayStation potranno:

Caricare anche più di un contenuto (con un limite di tre file per upload);

Tutti gli utenti che faranno login potranno votare i contenuti degli altri;

I migliori contenuti verranno poi pubblicati sui canali ufficiali di PlayStation Italia;

Per caricare e pubblicare le proprie opere si potranno fare sia degli screen direttamente col il tasto dedicato Share presente sul DualSense di PS5 o DualShock 4 di PS4, oppure scattando una foto alla TV direttamente con il vostro smartphone. Oltre a ciò, ci sarà ampio spazio anche per le fan-art, grazie alle quali gli appassionati potranno sbizzarrirsi con la propria creatività.