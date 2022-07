Qualche giorno fa Sony ha rilasciato un nuovo importante aggiornamento firmware per PS5. La console uscita sul mercato ormai quasi due anni fa non è più nuova a questo tipo di aggiornamenti, ma può capitare di tanto in tanto che qualcosa vada storto con l’implementazione di alcune novità. È proprio il caso dell’aggiornamento 22.01-05.50.00.08, il quale ha apportato, oltre che a diverse novità, anche una sequela di problemi relativi al VRR.

Questi problemi sono stati sottolineati da alcuni utenti, i quali si sono subito riversati in rete con le loro segnalazioni. Come abbiamo già accennato, le problematiche principali che si sta portando dietro questo recente update di PS5 sono relative al VRR. Questa tecnologia è molto importante per godere di un’esperienza ottimale con la piattaforma di Sony, dato che va ad intervenire sulla frequenza di aggiornamento dell’immagine.

Ora, queste recenti problematiche stanno dando parecchia noia proprio alla funzione VRR, e di conseguenza anche a chi gioca. Stando alle testimonianze apparse in rete in queste ore, quando si utilizza la funzione VRR di PS5, potrebbero verificarsi problemi di sfarfallio nell’immagine e burn-in sul pannello del televisore. Entrambe situazioni poco belle, e per ora sembra che i giochi che ne soffrono di più sono Marvel’s Spider-Man Remastered e Ratchet e Clank Rift Apart.

Da quanto emerge sul web, per il momento non sembrano esserci soluzioni per migliorare questi problemi nati con l’ultimo aggiornamento firmware di PS5. Anche la stessa Sony non ha ancora dichiarato nulla al riguardo, ma è molto probabile che queste segnalazioni siano arrivate in qualche modo alla compagnia giapponese, la quale sicuramente risolverà il tutto con la pubblicazione di un altro aggiornamento correttivo. Ora bisogna solo avere pazienza e capire quando questa situazione verrà risolta.