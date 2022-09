Al momento non conosciamo abbastanza bene i prossimi progetti di PlayStation. Sappiamo che nel futuro di PS5 (e anche del PC, considerando il modus operandi di Sony in merito alle esclusive) ci saranno sicuramente Marvel’s Spider-Man 2, il nuovo Marvel’s Wolverine e probabilmente anche il prossimo progetto di Bungie, seppur multipiattaforma. Nonostante ciò, a oggi emergono nuove informazioni in merito a un prossimo progetto in sviluppo proprio per la nuova piattaforma di Sony, che però sembra decisamente distante diversi anni.

A svelare il suo nuovo progetto ci ha pensato proprio il team di sviluppo al lavoro. In realtà i dettagli scarseggiano, ma sono comunque decisamente utili per comprendere la natura del nuovo videogioco. A occuparsi di questa nuova esclusiva troviamo Jetpack Interactive, che ha già lavorato con PlayStation per il porting di God of War su PC.

A differenza dell’avventura single player prodotta da Santa Monica Studio, il nuovo gioco di Jetpack Interactive sarà un titolo live service. Non un gioco piccolo, però. Secondo le parole del team di sviluppo, il gioco sarà decisamente grande e viene definito dagli addetti ai lavoro come un titolo “flagship”. Tutto qui, nessun altro dettaglio in merito. Al momento l’intero progetto è ancora nascosto e l’unico modo per saperne di più sarà attendere l’eventuale reveal, impossibile ovviamente da pronosticare a livello di data.

Il nuovo gioco di Jetpack Interactive prima o poi arriverà, ne siamo certi. Come di consueto in questi casi, però, occorre semplicemente armarsi di santa pazienza e attendere un annuncio ufficiale. Siamo certi che PlayStation saprà cogliere il momento esatto per l’annuncio dei suoi nuovi titoli. Non ci resta dunque che aspettare aggiornamenti in merito, che vi riporteremo non appena ci saranno novità. Restate dunque sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.