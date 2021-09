Marvel’s Wolverine: due easter egg svelano un altro eroe Marvel, li avete scovati?

Oltre al nuovo capitolo di Spider-Man, Insomniac Games è anche al lavoro su Marvel’s Wolverine, ovviamente in esclusiva per PlayStation 5. La partnership con Marvel sta facendo maturare i suoi frutti, con lo studio papà di Ratchet & Clank che si trova al lavoro su un altro, grande personaggio dell’universo dei fumetti e del cinema. Il trailer di annuncio purtroppo non ci dice nulla sullo stile di gioco ma sono però presenti ben due citazioni, che potreste non aver scoperto e che forse anticipano la presenza di un personaggio ben conosciuto.

I due easter egg sono infatti collegati tra di loro e sono entrambi visibili nei primi secondi del trailer di presentazione di Marvel’s Wolverine. Il primo è una targa, posizionata a destra di Logan, che recita HLK 181. Si tratta di un collegamento con un fumetto della casa editrice, che debuttò nel 1974. Il fumetto in questione è il numero 181 dell’Incredibile Hulk, che introduceva appunto il personaggio di Wolverine. Il secondo è collegato invece direttamente all’anno di uscita ed è abbastanza complesso da trovare. Bisogna guardare al registratore di casa del Princess Bar, che mostra il conto da pagare, ovvero 19,74 Dollari.

Appurata la presenza di questi due easter egg, ora bisognerà solamente scoprire se si tratta di citazioni inserite come omaggio oppure introdurrano Bruce Banner in Marvel’s Wolverine. Ancora presto per conoscere alcuni dettagli in merito, visto che il titolo non ha ancora una data di uscita ma forse nei prossimi trailer scopriremo qualcosina in più.

Marvel’s Wolverine sarà comunque un gioco diverso da Marvel’s Spider-Man. Lo abbiamo notato anche nel trailer di presentazione. Insomniac Games ha infatti parlato di un gioco decisamente più maturo e dai toni più oscuri. Non vediamo davvero l’ora di saperne di più e dunque vi invitiamo a restare sintonizzati su Tom’s Hardware per non perdere nessun aggiornamento in merito a questa nuova iterazione di Logan.