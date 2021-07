PlayStation: parecchie esclusive in arrivo su PC, ci sarà anche Bloodborne?

Da quando Sony ha annunciato l’acquisizione dello studio Nixxes, team che si dedica principalmente ai porting per PC, molti utenti hanno iniziato a credere che da qui al prossimo futuro assisteremo ad una nuova informata di esclusive PlayStation in arrivo su PC. I rumor a tal proposito sono stati numerosi, ma stando alle recenti dichiarazioni di un noto dataminer parecchio credibile, queste voci di corridoio potrebbero davvero trovare una conferma prima o poi.

Nello specifico, il dataminer Lance McDonald, noto anche per la realizzazione della patch non ufficiale per Bloodborne a 60FPS, ha pubblicato su Twitter un paio di dichiarazioni sui possibili nuovi titoli esclusivi PlayStation che potrebbero debuttare anche su PC. Purtroppo, McDonald ha affermato ancora una volta di non essere a conoscenza di alcun progetto dedicato ad una versione PC di Bloodborne, ma il dataminer, tuttavia, menziona di essere a conoscenza di più porting in lavorazione.

“Sono a conoscenza di più porting di esclusive PlayStation in arrivo su PC” ha dichiarato su Twitter McDonald, il quale ha poi continuato dicendo: “Per qualche ragione molte persone pensano davvero che io sappia qualcosa di segreto riguardo Bloodborne, ma non è così. Continuo a cercare informazioni e ad esaminare tutti i leak e le voci, ma purtroppo non c’è niente di concreto in ciò che ho trovato finora”.

If Bloodborne gets announced for PC, I’d love to smugly say “I secretly knew all about this!” but it would be a lie. I am aware of multiple upcoming PC ports of PlayStation exclusive games, but sadly none are Bloodborne. However I still have hope it’ll just come out of nowhere. — Lance McDonald (@manfightdragon) July 14, 2021

Ancora nessuna informazione ufficiale riguardo ai prossimi porting PlayStation su PC, per questo vi chiediamo di prendere queste dichiarazioni con le pinze. Stando alle recenti mosse di Sony, però, è molto probabile che molte delle esclusive rimaste ancora su console possano essere rilasciate in futuro ance su PC come fatto con: Death Stranding, Horizon Zero Dawn e il più recente Days Gone.