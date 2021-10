PlayStation, sappiamo già quando i giochi arriveranno su PC?

Con l’arrivo di God of War su PC, i giochi PlayStation sono sempre più vicini a Steam e Valve. Questa sembra oramai essere la strategia del colosso nipponico ma c’è una enorme questione che riguarda gli utenti, ovvero i tempi di release. Se è vero che Sony sta cominciando a portare i suoi titoli first party su PC, è anche vero però che il timing non sembra essere puntuale e in molti casi le scelte possono sembrare totalmente casuali. Ora però un utente Reddit potrebbe aver sbrogliato la matassa.

Come riportato sulla popolare board, infatti, allo stato attuale i giochi PlayStation arrivano su PC dopo essere confluiti in un altro servizio Sony, ovvero il PlayStation Now. Una strana teoria, ovviamente, che però avrebbe perfettamente senso e che troverebbe addirittura conferme nelle parole di Shawn Layden, ex dirigente della divisione gaming dell’azienda, che qualche settimana fa aveva svelato la strategia di Sony per quanto riguarda i porting da destinare a Steam ed Epic Games.

Nello specifico, Layden aveva parlato di come in PlayStation si decidesse di portare un’esclusiva su PC solamente al termine del suo ciclo vendite. Quando un gioco non diventa più remunerativo per PS4 e PS5, dunque, Sony decide di portarlo su un’altra piattaforma. Prima di questo step, però, il titolo viene aggiunto in altri servizi, come ad esempio PS Now e magari le Collection PS Plus. La teoria troverebbe una conferma guardando i tempi degli ultimi annunci: God of War, ad esempio, è stato inserito due volte nel PS Now, l’ultima a luglio 2021, pochi mesi prima dell’annuncio della versione PC. Uncharted 4, invece, è stato annunciato per PC solamente a settembre 2021 ma il gioco (inclusa la versione standalone L’Eredità Perduta) è arriva nel servizio Sony tra il 2019 e gennaio 2020. Più rapido, invece, Horizon Zero Dawn: arriva su PS Now nel gennaio dell’anno scorso e sbarca su PC il 7 agosto del 2020.

Ora, è chiaro che questa teoria trova sostegno: tutti i giochi usciti sul PS Now sono effettivamente disponibili anche su PC. Tutti tranne le dovute eccezioni. Queste ultime due si chiamano The Last of Us Parte 2 e Bloodborne. Il primo però è un titolo che è appena sbarcato sul servizio streaming di Sony, mentre il secondo potrebbe non arrivare mai su PC, forse per motivi commerciali. Sicuramente però questa teoria è interessante da analizzare e una volta che Sony avrà assestato la sua strategia di release potrebbe essere un’ottima indicazione su quando effettivamente i giochi PlayStation arriveranno su PC.