Il programma fedeltà dedicato a tutti i possessori delle console Sony, ovvero PlayStation Stars, debutterà questo mese in occidente. Le critiche in merito non sono ovviamente mancate, soprattutto visto che il quarto livello (attualmente l’ultimo) dovrebbe garantire un accesso prioritario al customer support. Nell’attesa di scoprire se una simile politica resterà attiva per sempre e verrà confermata anche in Europa e Nord America (il programma è infatti al momento limitato al Giappone), è emersa un altro dettaglio riguardante il programma.

Come avrete potuto intuire dal titolo di questa notizia, infatti, PlayStation Stars non si fermerebbe al quarto livello. Ci sarebbe, almeno secondo un datamining della PlayStation App, un quinto livello di fedeltà, al momento ancora tenuto nascosto e non annunciato. Al momento dal datamining sono emerse solamente alcune foto e la descrizione di questo livello e nient’altro. Un chiaro segnale di come Sony debba ancora annunciare il tutto e stia probabimente preparando il terrenno. O forse no.

Come ben sappiamo, infatti, non è raro che sviluppatori e produttori hardware lascino tracce di progetti scartati nelle loro app, nei loro giochi e nei loro siti web. La presenza di un quinto livello di PlayStation Stars potrebbe essere stata progettata da parte del colosso nipponico, ma non è escluso che Sony stessa abbia deciso di non andare avanti, limitandosi così a mantenere la struttura a quattro livelli. Allo stesso tempo Sony potrebbe definire con calma tutti i vari vantaggi legati a questo tier e annunciare il tutto non appena ci saranno i primi feedback a livello globale di questo programma.

Almeno per ora, dunque, bisogna prendere questa notizia con le pinze. Non è escluso che un quinto livello di PlayStation Stars non possa effettivamente essere disponibile un giorno, ma come di consueto in questi casi è sempre bene attendere eventuali annunci o comunicazioni ufficiali. Ora come ora, infatti, possiamo fare solamente ipotesi. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.