Oltre alle tante novità sotto l’aspetto puramente ludico, PS5 potrebbe nel corso del prossimo futuro dotarsi di un nuovo sistema di collaborazione tra i giocatori. Come riportato online, infatti, Sony sarebbe al lavoro su un sistema che permetterebbe ai giocatori di poter cooperare in una maniera decisamente inedita, permettendo così di superare sezioni o intere aree di gioco ritenute troppo complesse.

Al momento stiamo parlando solamente di un brevetto, un patent, che non trova ovviamente riscontri con la realtà. Ci vorrà sicuramente del tempo per capire se tutto vedrà la luce ma ovviamente le premesse sono interessanti. In sintesi, secondo Sony, sarebbe possibile “evocare” un utente nella propria partita, per aiutarci a sconfiggere un boss o completare una certa quest. Se a livello tecnico il sistema sarebbe già stato messo a punto come dimostra il brevetto, discorso invece diverso per quanto riguarda il game design e ovviamente la programmazione di determinate aree.

Per quanto possa essere ammirevole uno sforzo del genere, in realtà ricordiamoci che se la tecnologia permette già una simile cooperazione (basi pensare alle evocazioni di Elden Ring, per esempio) ma che è differente da gioco a gioco. Allo stato attuale, dunque, sarebbe necessario capire quanti giochi (e soprattutto in che modo) potrebbero beneficiare di un simile sistema di aiuti.

Al momento non è possibile verificare con certezza le intenzioni di Sony. Sicuramente però un sistema del genere potrebbe davvero essere considerato next gen, soprattutto se aggiunto e integrato solamente con PS5. Un altro, importante segnale di come i salti generazionali non siano oramai più legati solamente alla grafica, ma anche a piccole innovazioni di questo genere. La speranza è chiaramente quella di saperne di più, ma ci vorrà (come di consueto in questi casi) diverso tempo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.