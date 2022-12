Se avete alte aspettative per i The Game Awards 2022 forse vi conviene rivedere le vostre priorità. Durante un Q&A svolto su Twitter, infatti, Geoff Keighley ha svelato alcuni dettagli dello show di quest’anno, che sicuramente non faranno piacere a tutti coloro che si aspettavano grandi annunci e hanno un po’ rovinato chiunque abbia intenzione di diffondere fake news in merito ai vari annunci che vedremo tra poco meno di una settimana.

Partiamo dalla durata dello show: storicamente i TGA sono sempre stati una kermesse abbastanza punitiva verso noi europei, obbligando tutti i residenti dell’Unione Europea e più in generale del nostro continente a rimanere svegli dalle prime ore della notte fino alle luci dell’alba. Quest’anno non sarà così. Pur non potendo confermare direttamente la durata dello show, Geoff Keighley ha dichiarato che i The Game Awards 2022 dureranno di meno. Questo non significa che lo show si concluderà in un’ora e mezzo, ma è molto probabile che il tutto durerà appena due ore.

L’argomento videogiochi e grandi annunci, invece, è stato preso molto seriamente dallo staff dietro i The Game Awards 2022. Durante il Q&A, Geoff Keighley ha dichiarato che ci saranno sicuramente dei bellissimi annunci, ma non tutti riguarderanno giochi decisamente attesi. Inutile, forse, sperare in una presenza di Microsoft, Nintendo e Sony. Più facile, invece, credere ad annunci come per esempio l’arrivo dell’open beta di Diablo 4. Chiaramente siamo pronti a essere smentiti, ma la sensazione è che si tratterà di uno show in linea con quello degli scorsi anni, decisamente più breve.

I The Game Awards 2022 si terranno il 9 dicembre all’1:30 italiana. Durante la kermesse, Valve metterà in palio una Steam Deck ogni minuto. I dettagli per partecipare (inclusi i requisiti per l’account) sono disponibili a questo indirizzo. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.