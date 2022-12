Volete Steam Deck ma non siete disposti (o non potete) spendere l’importi chiesti da Valve? Nessun problema: grazie a una partnership tra il produttore e i The Game Awards 2022, potreste vincerne una. La notizia è arrivata nel corso delle ultime ore e no, non ci sono trucchi e neanche inganni: Valve infatti metterà in palio circa 150 handled per tutti coloro che guarderanno lo show sul sito ufficiale di Steam.

Come funzionerà questo speciale concorso? Basterà collegarsi con il proprio account Steam a questo indirizzo e attendere l’inizio dello show, fissato per le ore 2:00. Da lì in avanti verrà messa in palio una Steam Deck ogni 60 secondi, per tutta la durata dello show, spazi pubblicitari inclusi. Considerando che lo spettacolo si concluderà intorno alle 4:30 del mattino, è molto probabile che ci saranno oltre 100/150 console.

Fortunatamente questo concorso è attivo anche in Italia, ma ci sono dei requisiti da rispettare. I The Game Awards 2022 andranno guardati solamente sul sito ufficiale di Steam ed è necessario aver fatto un acquisto direttamente sul client di Valve tra il 14 novembre 2021 e il 14 novembre 2022. Siamo abbastanza certi che la maggior parte degli utenti di Steam rispettino questi requisti, ma è sempre meglio specificarli.

Anche se la quantità di handled sembra molto alta, in realtà è decisamente irrisoria considerata la base di utenza del client e ovviamente tutti coloro che guarderanno lo show. Insomma, non sarà facile portarsene a casa una e soprattutto per noi europei c’è un problema di orario: i The Game Awards 2022 si svolgeranno infatti in orario notturno, con il giorno successivo che non sarà una festività. Se volete davvero vincere Steam Deck preparatevi a fare le ore piccole, perché non è chiaro se ci sarà bisogno di reclamare il premio in tempo reale oppure no. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.