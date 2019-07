Pokémon GO, modifiche per PvP e scontri in locale

Alla fine dello scorso anno a grande richiesta della community di Pokémon GO, è stato aggiunto il sistema di combattimento PvP. Pur essendo un’aggiunta molto richiesta ed apprezzata, è diventata sempre più monotona. Difatti per combattere contro un altro giocatore, basta toccare ripetutamente lo schermo fino al caricamento della mossa speciale. Una volta che la barra risulta carica, si tocca un pulsante sullo schermo, poi si tocca il più velocemente possibile per rendere la mossa più potente e si lancia. Poi si ricomincia nuovamente.

A quanto pare, tutti questi tap-tap stanno annoiando la community che richiedono a gran voce qualche novità un po’ più dinamica.

Questo pomeriggio, Niantic ha annunciato che stanno cambiando le cose. Tramite un tweet rilasciato sul loro account e che troverete sotto, noteremo che la meccanica di base del sistema di combattimento rimarrà la stessa, ma gli attacchi della mossa speciale ora non riguarderanno tanto la rapidità di battitura, quanto piuttosto la precisione di swiping.

Trainers, two feature revamps are coming to Pokémon GO! We are rolling out an updated appraisal system to give you more detailed information on your Pokémon's stats, and will soon be updating the Charged Attack mechanic in Trainer Battles. Watch for a preview! pic.twitter.com/0MaIjrxx8f

— Niantic Support (@NianticHelp) July 15, 2019