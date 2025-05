Pokémon Go introduce un biglietto da $100 per... accedere a bagni VIP

La nuova economia dei festival Pokémon sta modificando radicalmente l'esperienza di gioco per i fan più fedeli, con Niantic che ha introdotto una controversa opzione premium per il prossimo Go Fest di Jersey City. Per la prima volta nella storia del popolare gioco mobile, i partecipanti potranno acquistare un upgrade "Premier Access" al costo di 100 dollari, che promette non solo vantaggi virtuali ma anche privilegi nel mondo reale, tra cui servizi igienici di livello superiore.

L'upgrade Premier Access si configura come una sorta di "classe business" per i partecipanti al festival che si terrà al Liberty State Park di Jersey City, negli Stati Uniti. Tra i privilegi tangibili, spicca l'accesso a una lounge esclusiva dotata di servizi igienici migliorati, sebbene Niantic non abbia specificato in cosa consista esattamente questo upgrade sanitario rispetto alle strutture standard. I possessori del pass premium potranno inoltre usufruire di postazioni di ricarica per dispositivi mobili con armadietti dedicati e aree di seduta per riposarsi tra una sessione di gioco e l'altra.

Un altro vantaggio concreto è la corsia preferenziale per accedere al Pokémon Center Pop-Up Store, evitando così le lunghe code che tipicamente si formano durante questi eventi. Questo beneficio non è da sottovalutare, considerando che il tempo trascorso in fila riduce drasticamente le ore disponibili per catturare i Pokémon speciali disponibili esclusivamente durante il festival.

Ma è nel mondo virtuale che l'upgrade mostra il suo valore economico più tangibile. Il pacchetto include un impressionante arsenale di oggetti in-game: 100 Premium Battle Pass, 100 Super Incubatori, 20 Max Particle Packs, oltre a centinaia di Poké Ball di vario tipo e numerosi potenziamenti. Secondo le stime, acquistare separatamente tutti questi oggetti costerebbe circa 300 dollari, rendendo il biglietto teoricamente vantaggioso per i giocatori che investono regolarmente nel gioco.

Come tocco finale, i possessori del Premier Access riceveranno anche una spilla smaltata esclusiva, un oggetto da collezione fisico che certifica la loro appartenenza al club esclusivo dei partecipanti premium.

La reazione della comunità di giocatori è stata prevedibilmente polarizzata. Da un lato, molti fan storici hanno criticato questa ulteriore spinta alla monetizzazione, evidenziando come Pokémon Go stia progressivamente introducendo sempre più opzioni di pagamento. Il biglietto da 100 dollari arriva, infatti, in un momento in cui il gioco sembra orientarsi sempre più verso un modello che privilegia chi è disposto a investire denaro reale.

D'altra parte, alcuni giocatori più pragmatici hanno fatto notare che, considerando il valore degli oggetti virtuali inclusi, l'upgrade rappresenta effettivamente un buon affare per chi già spende regolarmente nel gioco. Inoltre, chi ha già pianificato viaggio e soggiorno per partecipare al Go Fest potrebbe vedere i 100 dollari aggiuntivi come una spesa marginale rispetto all'investimento complessivo.

Il Go Fest 2025 si svolgerà durante tre weekend in location diverse: dal 29 maggio a Osaka, dal 6 giugno a Jersey City e dal 13 giugno a Parigi. Non è ancora chiaro se l'opzione Premier Access sarà disponibile anche per gli eventi di Osaka e Parigi, ma questa mossa potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per la partecipazione agli eventi Pokémon Go.

I festival di quest'anno metteranno in evidenza il leggendario Volcanion e renderanno più accessibile Hawlucha, finora esclusiva regionale messicana. Per molti appassionati, la vera domanda rimane: quanto vale realmente l'esperienza completa di Pokémon Go, e fino a che punto sono disposti a spingersi per ottenerla?