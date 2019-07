Pokémon GO: come catturare i Pokémon Ombra

Il Team Rocket ha ufficialmente invaso l’universo del celebre gioco Niantic: Pokémon GO. Pronti a scoprire i Pokémon Ombra e Purificati?

Con un Tweet, il team di Pokémon GO ha annunciato quest’oggi un nuovo evento. Come già preannunciato nei giorni scorsi, il Team Rocket ha ufficialmente invaso l’universo del celebre gioco Niantic. In cosa consiste l’evento? In giro per il mondo troveremo da oggi dei particolari PokéStop sotto il controllo del Team Rocket. Si riconoscono facilmente per la presenza di una grande R di colore rosso posta sulla cima e saranno accessibili solo dagli allenatori di livello 8 o superiore.

Girando come al solito il PokéStop, partirà una battaglia 3v3 contro una recluta del Team Rocket con in palio delle Premier Ball, necessarie per la cattura dei nuovi Pokémon Ombra. Vinta la battaglia, vi apparirà il Pokémon lasciato dallo scagnozzo del Team Rocket. La modalità di cattura sarà la stessa dei raid.

Trainers, we have an incoming message from Professor Willow: “I’ve noticed an alarming number of reports from Trainers who have found PokéStops that look…discolored?” Trainers, please report any PokéStops that look different with #PokemonGO. pic.twitter.com/oxpXR7ZlSm — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 22, 2019

Con un numero limitato di Premier Ball a disposizione, dovremo cercare di catturare il Pokémon Ombra utilizzando le bacche e dei tiri curvi ottimali della propria Pokéball, cercando in questo modo di aumentare le probabilità di cattura del “mostriciattolo tascabile”. L’elenco dei Pokéstop corrotti della propri città dovrebbe variare ogni 24 ore.

Di seguito elencati, tutti i Pokémon Ombra attualmente disponibili in Pokémon GO:

Bulbasaur

Ivysaur

Venusaur

Charmander

Charmeleon

Charizard

Squirtle

Wartortle

Blastoise

Rattata

Raticate

Zubat

Golbat

Crobat

Snorlax

Dratini

Dragonair

Dragonite

Mudkip

Marshtomp

Swampert

Una volta catturato il Pokémon Ombra, le possibilità saranno due: lasciarlo così o purificarlo, utilizzando 2 Caramelle e 2.000 polvere di stelle. Questo processo di purificazione, porterà il Pokémon al Livello 25 e incrementerà i valori di IV di 2 punti. Una volta purificati i Pokémon richiederanno una quantità minore di Caramelle e Polvere di Stelle per evolversi ed apprendere nuove mosse.

Ricordiamo che è ancora disponibile l’evento “Pikachu con cappello di paglia“. Fino al 29 luglio avremo infatti la possibilità di catturare un Pikachu speciale dotato di un cappello di paglia.

Siete pronti a far partire il Team Rocket alla velocità della luce?